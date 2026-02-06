Xe điện đầu tiên gắn pin natri - an toàn hơn, chạy tối đa 400 km

Dòng pin natri-ion của CATL có thể duy trì 90% phạm vi hoạt động tối đa khi vận hành ở nhiệt độ âm 40 độ C.

Theo InsideEVs, CATL và Changan Automobile của Trung Quốc đang chuẩn bị giới thiệu mẫu ôtô du lịch đầu tiên trên thế giới dùng pin natri-ion, sẵn sàng lăn bánh trên đường vào giữa năm nay.

Màn chào sân này nếu thành công sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, nơi xe điện có rủi ro cháy nổ thấp hơn và phạm vi hoạt động trội hơn trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Dòng pin natri-ion của CATL mang tên Naxtra, sẽ lần đầu được trang bị trên sedan điện Changan Nevo A06 và cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 400 km theo chu trình CLTC.

Gói pin này dự kiến tiếp tục được triển khai rộng rãi trên danh mục sản phẩm của Changan, bao gồm ôtô điện thuộc các thương hiệu con như Avatr, Deepal, Qiyuan và Uni.

Diễn biến này được xem là bước tiến có ý nghĩa với công nghệ pin natri-ion, vốn đang nhanh chóng nổi lên như một giải pháp thay thế cho pin LFP – dòng pin đang thống trị thị trường xe điện Trung Quốc.

Các nghiên cứu chỉ ra pin natri-ion không có nguy cơ xảy ra hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway), đồng thời cũng ít nhạy cảm hơn dưới điều kiện nhiệt độ cực đoan. Quan trọng hơn, so với lithium, natri được đánh giá là một vật liệu rẻ hơn, đồng thời cũng dồi dào hơn ngoài tự nhiên.

Mật độ lưu trữ năng lượng 175 Wh/kg của pin Naxtra được đánh giá là khá tốt nhưng chưa mang tính đột phá.

Mức này thấp hơn các hệ pin giàu niken nhưng tương đương pin LFP. Pin natri-ion vì thế được nhận định sẽ phù hợp trang bị cho xe điện giá rẻ, những mẫu xe có tầm hoạt động ngắn, hoặc sở hữu hệ thống lưu trữ năng lượng tĩnh.

CATL cho biết tầm hoạt động tối đa của pin Naxtra còn có thể cải thiện. Khi chuỗi cung ứng pin natri-ion dần hoàn thiện, CATL kỳ vọng ôtô thuần điện có thể nâng phạm vi hoạt động tối đa lên 600 km, hoặc đạt 400 km thuần điện ở nhóm xe điện phạm vi mở rộng (EREV) và xe hybrid. CATL đánh giá các thông số này vượt qua phạm vi hoạt động phổ biến của thị trường xe điện Trung Quốc.

Một trong những điểm nổi bật của pin Naxtra nằm ở khả năng hoạt động trong thời tiết lạnh. CATL cho biết công suất xả của pin ở nhiệt độ âm 30 độ C là tốt hơn 3 lần so với pin LFP.

Không giống pin LFP hay pin NMC, pin Naxtra dạng natri-ion của CATL được cho là có thể tránh được tình trạng sụt giảm nghiêm trọng phạm vi hoạt động vào mùa đông.

Loại pin mới này có thể duy trì hơn 90% tầm hoạt động tối đa khi vận hành ở nhiệt độ âm 40 độ C. Khả năng cung cấp điện năng cũng được CATL khẳng định có thể ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường đạt âm 50 độ C.