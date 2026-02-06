Xiaomi lên tiếng vụ xe điện cháy rồi phát nổ 'như pháo hoa'

Chiếc xe điện cháy kèm theo vụ nổ được mô tả như pháo hoa. Xiaomi Auto khẳng định nguyên nhân không xuất phát từ pin cao áp trang bị cho mẫu sedan thuần điện.

Theo Car News China, một vụ xe điện cháy rồi phát nổ tại Trung Quốc gần đây liên quan đến Xiaomi SU7 đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay đầu tháng 2, một chiếc sedan điện Xiaomi SU7 đã bốc cháy ở khu vực thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm về phía bắc Trung Quốc. Sự cố kèm theo vụ nổ với hiệu ứng không khác gì pháo hoa đã khơi mào hàng loạt thảo luận về nguyên nhân hỏa hoạn.

Liên quan vụ việc, Xiaomi Auto đã phát đi thông báo chính thức, cho biết đám cháy bùng phát từ ghế lái của chiếc Xiaomi SU7. Phía chủ xe cũng đã xác nhận nguyên nhân sự cố xuất phát từ một nguồn lửa còn sót lại bên trong cabin, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy xung quanh. Nguồn lửa không được tiết lộ cụ thể, nhưng Xiaomi đã khẳng định gói pin cao áp không phải là nguyên nhân.

Xiaomi Auto cũng khẳng định những tiếng nổ được mô tả như pháo hoa, thực chất do túi khí bung ra. Những âm thanh đáng lo ngại này hoàn toàn không liên quan đến bộ pin trang bị theo xe.

Xiaomi cho biết lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy, đảm bảo không ghi nhận thương vong.

Theo Car News China, hầu hết vụ xe điện cháy gần đây tại Trung Quốc đều bắt nguồn từ các vật liệu dễ cháy còn sót lại bên trong xe.

Chẳng hạn, chiếc sedan điện Avatr 06 bốc cháy hồi 5/10/2025 ở tỉnh Phúc Kiến do các phụ kiện trên táp-lô khiến ánh sáng mặt trời hội tụ vào một điểm trên ghế phụ, tạo ra nguồn lửa. Đến ngày 30/10 cùng năm, một chiếc Geely EX2 cũng phát hỏa, nguyên nhân được xác định do nguồn dễ cháy trong cabin.

Là sản phẩm đầu tiên của Xiaomi Auto, SU7 cũng đồng thời là một trong những xe điện bán chạy nhất Trung Quốc. Năm ngoái, khách hàng quốc gia tỷ dân đã mua 258.164 xe SU7, theo số liệu của China EV DataTracker.

Ở thế hệ cũ, Xiaomi SU7 phiên bản AWD có công suất đầu ra tối đa 664 mã lực. Gói pin dung lượng cao nhất 101 kWh cho phép vận hành trên quãng đường khoảng 800 km/lần sạc đầy.

Thế hệ mới của Xiaomi SU7 sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 19/3 tới đây với hàng loạt nâng cấp. Mẫu sedan điện của Xiaomi sẽ có treo khí nén 2 khoang, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 902 km, công suất cực đại 681 mã lực.

Xiaomi SU7 thế hệ mới có giá bán tại Trung Quốc trong khoảng 229.900-309.900 NDT, tức khoảng 33.115- 44.640 USD .