Khủng hoảng của siêu xe điện Xiaomi

Doanh số của siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra chạm đáy, chỉ đạt 45 xe trong tháng cuối năm 2025. Đây là đà giảm mạnh so với đỉnh doanh số gần 3.100 xe từng đạt được ngay tháng đầu mở bán.

Theo Car News China, doanh số của siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra không thật sự khả quan trong thời gian gần đây.

Dữ liệu bán hàng thu thập từ các nền tảng như Dongchedi cho thấy doanh số Xiaomi SU7 Ultra đã giảm mạnh xuống chỉ còn 45 xe trong tháng 12/2025.

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn so với với giai đoạn tháng 3 cùng năm, khi Xiaomi thông báo đã bàn giao thành công 3.101 xe Xiaomi SU7 Ultra.

Ở giai đoạn tiếp theo cho đến tháng 8/2025, doanh số thường kỳ của Xiaomi SU7 Ultra vẫn có thể dao động trong khoảng 2.000-3.000 xe/tháng.

Đà suy yếu bắt đầu xuất hiện từ tháng 9/2025 khi Xiaomi chỉ bán được 488 xe SU7 Ultra. Lượng tiêu thụ của mẫu xe điện hiệu suất cao tiếp tục giảm xuống còn 130 xe vào tháng 10/2025, rơi xuống dưới 100 xe sau đó một tháng để rồi chốt năm 2025 với lượng tiêu thụ 45 xe ở kỳ báo cáo cuối năm.

Xiaomi SU7 Ultra khủng hoảng doanh số giai đoạn cuối năm Diễn biến doanh số Xiaomi SU7 Ultra trong năm 2025 (Số liệu: Car News China) Nhãn Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

xe 3098 2283 2360 2234 2494 2366 488 130 80 45

Tính đến hiện tại, doanh số tích lũy của Xiaomi SU7 Ultra vượt quá ngưỡng 10.000 xe, hoàn thành mục tiêu ban đầu mà CEO Lei Jun kỳ vọng. Tuy nhiên, Car News China lưu ý phần lớn trong số này ghi nhận ở nửa đầu năm 2025, chỉ có khoảng 3.000 xe SU7 Ultra đến tay khách hàng trong 6 tháng cuối năm.

Xiaomi SU7 Ultra là phiên bản hiệu năng cao của sedan điện Xiaomi SU7, ra mắt lần đầu vào ngày 27/2/2025, giá khởi điểm 529.900 NDT (khoảng 75.700 USD ). SU7 Ultra sở hữu thiết lập 3 motor điện, cung cấp công suất đầu ra tối đa 1.548 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 1,98 giây, tốc độ tối đa 350 km/h.

Sau khi ra mắt, Xiaomi SU7 Ultra vướng phải một số tranh cãi, bao gồm quảng cáo sai sự thật, yêu cầu khách hàng thanh toán trước tiền xe hay cửa điện không thể mở sau va chạm giao thông.

Chuyên trang Car News China nhận định dường như những lùm xùm này đã ảnh hưởng phần nào đến doanh số Xiaomi SU7 Ultra trong quý cuối năm 2025.

Trái ngược với khủng hoảng doanh số của siêu xe điện SU7 Ultra, các mẫu xe còn lại của thương hiệu Xiaomi Auto lại ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong tháng 12/2025, Xiaomi SU7 các phiên bản thường ghi nhận doanh số 11.123 xe, còn SUV điện Xiaomi YU7 bán được hơn 39.000 xe.

Xiaomi YU7 bán tốt. Ảnh: Xuân Sang.

Mới đây, Hiệp hội Ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố doanh số từng hãng xe năng lượng mới trong năm 2025.

Với 411.837 xe bàn giao thành công tương đương tăng trưởng hơn 200% so với năm trước, Xiaomi Auto chiếm một vị trí trong top 10 hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc.

Bước sang năm 2026, CEO Lei Jun kỳ vọng Xiaomi Auto có thể hoàn thành mục tiêu doanh số 550.000 xe. Trong viễn cảnh đó, khả năng cao Xiaomi SU7 Ultra sẽ không đóng góp quá nhiều vào doanh số, bởi bản thân mẫu siêu xe điện Xiaomi cũng là một sản phẩm ngách - vốn sở hữu tệp khách hàng khá hẹp.