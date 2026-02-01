Xiaomi không phải hãng xe startup thành công như tưởng tượng

Khác với tưởng tượng của nhiều người, Xiaomi không phải là hãng xe ghi nhận doanh số tốt nhất trong nửa tháng đầu năm nay.

Tháng đầu năm chứng kiến một sự chững lại đáng kể của các hãng xe thị trường Trung Quốc khi doanh số bán lẻ xe du lịch giảm 32% và bán buôn giảm tới 40% so với năm trước. Các chuyên gia ngành xe đã chia sẻ rằng sự sụt giảm này là điều bình thường do tác động từ việc chính thức chấm dứt chính sách miễn thuế đối với xe năng lượng mới (NEV).

Tuy nhiên trong bức tranh ảm đạm đó liên minh HIMA của Huawei vẫn nổi lên như một điểm sáng rực rỡ khi dẫn đầu bảng xếp hạng các hãng xe khởi nghiệp với 57.915 xe được bàn giao tăng hơn 65% so với tháng một năm ngoái.

Trong số 5 thương hiệu thuộc liên minh HIMA bao gồm Aito, Stelato, Luxeed, Maextro và Saic, Aito vẫn tiếp tục đóng vai trò là trụ cột doanh số chính.

Bảng doanh số các hãng xe mới tại Trung Quốc đầu năm mới. Ảnh: CarnewsChina.

Đứng ngay sau HIMA là Xiaomi với hơn 39.000 xe được giao tới tay khách hàng đánh dấu mức tăng trưởng bùng nổ 95% so với cùng kỳ năm 2025. Với đà thăng tiến này hãng công nghệ Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng là cán mốc 550.000 xe trong cả năm 2026.

Một cái tên đáng chú ý khác là Leapmotor dù vừa trải qua một tháng sụt giảm doanh số gần 47% so với tháng 12 năm trước và chấm dứt chuỗi 10 tháng liên tiếp dẫn đầu phân khúc. Dẫu vậy Leapmotor vẫn là hãng xe khởi nghiệp đầu tiên tại Trung Quốc đặt mục tiêu doanh số lên tới một triệu xe cho năm 2026.

Để hiện thực hóa điều này hãng dự kiến ra mắt mẫu MPV đầu bảng mang tên Leapmotor D99 sở hữu nền tảng 1.000 V và được kỳ vọng là mẫu MPV có phạm vi chạy điện thuần túy dài nhất thế giới trong dòng xe hybrid mở rộng.

MPV Leapmotor D99 của hãng xe Leapmotor. Ảnh: Leapmotor.

Ngoài những "ông lớn" kể trên thị trường còn ghi nhận sự vươn lên của Polestones một thương hiệu xe điện cao cấp thuộc Rox Motor. Với 1.028 xe được bàn giao thương hiệu này đã đạt mức tăng trưởng gần 100% nhờ sự thành công tại các thị trường quốc tế đặc biệt là khu vực Trung Đông.

Mẫu SUV Polestones Adamas đang trở thành lựa chọn ưa thích của khách hàng tại các quốc gia như UAE giúp hãng khẳng định vị thế trong phân khúc xe điện hạng sang ngoài lãnh thổ Trung Quốc.