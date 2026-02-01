Xe Toyota lại bị 'bia kèm lạc'

Tình trạng "bia kèm lạc" xuất hiện ở Toyota RAV4 thế hệ mới, giống với cách các đại lý từng bán Land Cruiser và Tacoma cao hơn giá đề xuất.

Theo Carscoops, Toyota RAV4 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ, vừa ra mắt thế hệ mới và tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý. Tận dụng sức hút này, nhiều đại lý Mỹ đang tỏ ra khá tham lam khi rao bán Toyota RAV4 theo hình thức “bia kèm lạc”, đội giá hàng nghìn USD.

Chẳng hạn, đại lý Stevens Creek Toyota ở tiểu bang California chào bán một chiếc Toyota RAV4 Limited 2026 với giá 52.857 USD . Số này đã bao gồm “khoản tăng giá đại lý” 4.700 USD cùng với 295 USD phụ kiện do đại lý lắp đặt.

Phần mô tả của xe đề cập đến các gói trang bị và phụ kiện trị giá 3.407 USD , bao gồm 295 USD cho bảo vệ mép cửa, 165 USD cho nẹp mép cửa và 199 USD cho ốp bậc cửa, cùng với nhiều hạng mục khác.

Trong khi đó, Magnussen’s Toyota of Palo Alto lại đang áp dụng mặc định khoản “lạc” trị giá 3.999 USD cho tất cả xe Toyota RAV4 2026.

Do đó, một chiếc RAV4 XSE vốn có giá niêm yết 46.444 USD hiện được đại lý này rao bán ở mức 50.443 USD , còn bản Limited giá 48.083 USD bị đẩy lên thành 52.082 USD .

Ở thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri, đại lý Molle Toyota of Kansas City cũng đang áp dụng khoản “điều chỉnh đại lý” 1.104 USD cho Toyota RAV4 Limited. Động thái này khiến giá xe tăng từ 47.404 USD lên 48.508 USD .

Chuyên trang Carscoops lưu ý đây không phải lần đầu các đại lý Toyota ở Mỹ bán xe theo hình thức “bia kèm lạc”. Trước đây, Land Cruiser và Tacoma thế hệ mới từng bị đội giá đáng kể khi ra mắt. Một số đại lý cũng từng bán Toyota Camry với khoản “lạc” khá lớn.

Khách hàng Mỹ được khuyên nên bỏ qua các đại lý Toyota thêm các khoản “lạc” vào tiền xe. Vẫn còn nhiều đại lý khác đang bán Toyota RAV4 đúng giá đề xuất, không kèm theo bất kỳ phụ phí nào.

Toyota RAV4 hiện có giá khởi điểm 31.900 USD , trang bị hệ truyền động hybrid làm tiêu chuẩn. Phiên bản FWD và AWD có công suất tối đa tương ứng lần lượt 230 mã lực và 240 mã lực.

Biến thể PHEV đi kèm hệ dẫn động AWD, sở hữu công suất tối đa 325 mã lực. Ở chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển tối đa 80 km. Toyota RAV4 PHEV hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong 30 phút.