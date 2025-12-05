Zeekr 9X 'bia kèm lạc' hơn 10.000 USD tại Trung Quốc

Để sớm được nhận xe, nhiều người chọn mua lại đơn đặt hàng đã được xếp lịch giao xe với giá chênh lệch lên hết hàng nghìn USD.

Các báo cáo của người mua tại Trung Quốc chỉ ra rằng thời gian giao hàng cho Zeekr 9X đã kéo dài hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Những người mua sớm ban đầu được thông báo thời gian giao hàng từ 9 đến 11 tuần. Tuy nhiên, lịch trình đặt hàng trước hiện tại dao động từ khoảng 11 đến 26 tuần, với nhiều đơn hàng được nhóm lại ở mức 11-14, 15-18, 19-22 hoặc 23-26 tuần, tùy thuộc vào phiên bản và lịch sản xuất.

Một số khách hàng đặt hàng vào tháng 10 và tháng 11 vẫn chưa nhận được xe, làm dấy lên những phàn nàn về thời gian chờ đợi kéo dài. Để có thể sớm nhận xe, nhiều người đã chọn chi thêm vài nghìn USD, mua lại các đơn hàng đã được xếp lịch nhận xe.

Theo CarnewsChina, nhiều chủ xe Zeekr 9X đã bán lại đơn đặt hàng theo hình thức "sang nhượng đặt cọc". Đây là các đơn hàng đang trong quá trình chờ thủ tục nhận xe, hoặc từ các đại lý mong muốn hưởng nhiều lợi nhuận hơn. Nói cách khác, chiêu trò này chẳng khác gì "bia kèm lạc" thường được các đại lý áp dụng với những mẫu xe ăn khách.

Mức phụ phí bán lại cho Zeekr 9X dao động từ 50.000 đến 120.000 NDT (khoảng 7.100 đến 7.000 USD ), đặc biệt đối với phiên bản Hyper. Một số đơn vị đặt hàng trước nội địa cũng đã được xuất khẩu qua các cảng như Horgos và Thiên Tân, nơi người mua nước ngoài đã trả mức tăng giá được báo cáo là 50.000 đến 100.000 NDT (7.100 đến 14.200 USD ).

Các đơn "nhượng cọc" Zeekr 9X bản Hyper giá chênh lệch xuất hiện tại nền tảng mua hàng Trung Quốc. Ảnh: CarnewsChina.

Việc chuyển nhượng đơn hàng bị hạn chế, xem là "không hợp pháp" theo quy định của nhiều hãng xe. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn liên tục diễn ra. Hoạt động bán lại tương tự cũng đã xuất hiện xung quanh các mẫu xe năng lượng mới cao cấp khác, bao gồm Xiaomi YU7, Aito M9 và Li Auto Mega.

Zeekr 9X, ra mắt vào tháng 9/2025, được cung cấp với các phiên bản Max, Ultra và Hyper. Giá chính thức dao động từ 465.900 đến 599.900 NDT (tương đương từ 66.000 đến 84.900 USD ). Chiếc xe sử dụng hệ thống plug-in hybrid 900 V với các tùy chọn pin 55 kWh hoặc 70 kWh.

Phiên bản Hyper cung cấp công suất lên khoảng 1.381 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h khoảng 3,1 giây và phạm vi di chuyển kết hợp CLTC lên tới 1.250 km.