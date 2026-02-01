Lexus LC bị khai tử

Sau một thập kỷ hiện diện trên thị trường, Lexus LC sẽ chính thức dừng sản xuất sau đời xe 2026, khép lại một chương giàu cảm xúc nhưng kém thành công về doanh số.

Sau BMW 8 Series và Mercedes-Benz S-Class Coupe, Lexus LC là cái tên tiếp theo bị khai tử bởi những thương hiệu hạng sang. Mẫu Coupe và Convertible (mui trần) cỡ lớn này sẽ không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng sau đời xe 2026.

Đại diện thương hiệu này cho biết: "Lexus LC 500 sẽ chính thức bị ngừng sản xuất sau MY2026. Chúng tôi luôn liên tục đánh giá danh mục sản phẩm và chiến lược để tối ưu hóa đội hình, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng".

Lexus LC được giới thiệu lần đầu tại triển lãm North American International Auto Show 2016, dựa trên concept LF-LC ra mắt năm 2012. Xe bắt đầu được sản xuất từ năm 2017 cho đời xe MY2018, trong khi phiên bản LC Convertible ra mắt muộn hơn một năm.

Tiền thân của Lexus LC là concept LF-LC cũng đã xuất hiện tại Việt Nam tại triển lãm Vietnam Motor Show 2014. Số lượng Lexus LC và LC Convertible tại Việt Nam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ảnh: Minh Anh

Ngay từ đầu, Lexus LC gây chú ý với thiết kế táo bạo và cấu hình động cơ mạnh mẽ. Phiên bản tiêu chuẩn LC 500 được trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên 5.0L, cho công suất 477 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm.

Bên cạnh đó, hãng xe này từng cung cấp biến thể hybrid LC 500h, kết hợp động cơ V6 dung tích 3.5L với 2 motor điện, cho tổng công suất 359 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Tại Mỹ, phiên bản hybrid tỏ ra kém hấp dẫn với thị trường khi chỉ bán được 251 xe trong suốt vòng đời và đã bị ngừng sản xuất sau năm 2025.

Sau LC, thương hiệu hạng sang đến từ Nhật Bản đang nhắm đến thiết kế coupe sử dụng cấu hình thuần điện. Trước đó, hãng đã ra mắt concept LFA EV, bên cạnh các mẫu xe hiệu năng cao GR GT và GR GT3.

Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn của Lexus LC 500 cũng không đạt được thành công về doanh số. Trong năm bán chạy nhất là 2021, thương hiệu con của Toyota chỉ giao được 2.782 xe tại Mỹ, và có năm lượng xe bán ra còn chưa tới 1.300 chiếc. Việc biến thể hybrid bị khai tử vào cuối năm ngoái cũng được xem là dấu hiệu cho thấy tương lai của toàn bộ dòng LC không còn nhiều triển vọng.

Với quyết định dừng sản xuất sau đời xe 2026, Lexus LC chính thức khép lại hành trình của một mẫu xe được đánh giá cao về thiết kế và cảm xúc lái, nhưng không thể tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường xe thể thao hạng sang.