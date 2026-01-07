Xe điện Xiaomi SU7 mới ra mắt, chạy gần 1.000 km/lần sạc

Mẫu xe điện ăn khách của Xiaomi - SU7 - vừa được nâng cấp, với hàng loạt thay đổi về sức mạnh động cơ và công nghệ pin.

Dòng xe điện Xiaomi SU7 phiên bản làm mới đã chính thức mở cổng nhận đặt trước từ hôm nay với mức giá khởi điểm từ 229.900 NDT (khoảng 32.800 USD ) và dự kiến sẽ bàn giao chính thức vào tháng 4 năm 2026. So với phiên bản tiền nhiệm, mức giá này có sự điều chỉnh tăng nhẹ từ 1,400 đến 2,000 USD tùy phiên bản.

Tuy nhiên, Xiaomi cũng đưa ra một chính sách rất "chiều lòng" khách cũ khi cho phép những người đã đặt hàng nhưng chưa nhận xe được phép nâng cấp lên phiên bản 2026 trước đêm ngày 10/01 mà vẫn giữ nguyên các ưu đãi về thuế và quyền ưu tiên sản xuất.

Diện mạo của SU7 2026 có những tinh chỉnh nhỏ như lưới tản nhiệt phía trước được tối ưu hóa và bổ sung màu sơn xanh Capri mới đầy cuốn hút. Để tăng cường độ bám đường, Xiaomi đã thay đổi cấu trúc lốp với bánh sau rộng hơn bánh trước trên tất cả các phiên bản, đồng thời trang bị tiêu chuẩn kẹp phanh cố định bốn piston cho bánh trước.

Thiết kế ngoại thất của Xiaomi SU7 2026. Ảnh: Xiaomi.

Nội thất cũng đón nhận thêm tùy chọn màu Đen Đậm cùng vô lăng thiết kế mới, mang lại cảm giác sang trọng và thể thao hơn. Đáng chú ý, hệ thống treo khí nén buồng đôi kết hợp giảm chấn CDC vốn chỉ có trên bản cao cấp nhất thì nay đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho cả phiên bản Pro, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái vượt trội cho người dùng.

Nâng cấp đáng kinh ngạc nhất nằm ở hệ thống truyền động khi tất cả các phiên bản mới đều được trang bị động cơ V6s Plus thay thế cho các dòng V6 cũ.

Sức mạnh của bản Standard và Pro được đẩy lên 320 mã lực, trong khi bản Max đạt tới con số ấn tượng 690 mã lực. Điểm nhấn công nghệ nằm ở việc Xiaomi nâng cấp nền tảng điện áp lên 752 V cho hai bản thấp và tiệm cận mức 900 V (chính xác là 897 V) cho bản Max.

Sự thay đổi này cho phép chiếc SU7 Max có khả năng sạc nhanh bất ngờ, chỉ cần 15 phút là có thể nạp thêm quãng đường từ 510 km lên 670 km. Quãng đường di chuyển cũng được tối ưu hóa đáng kể, đặc biệt là phiên bản Pro hiện nay có thể chạy tới 902 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.

Không gian nội thất của phiên bản nâng cấp. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi đã xóa bỏ sự phân biệt về trang bị công nghệ giữa các phiên bản khi giờ đây toàn bộ dòng SU7 2026 đều sở hữu hệ thống LiDAR và đèn báo hỗ trợ lái "small blue light" tiêu chuẩn.

Sức mạnh tính toán của xe cũng được nâng cấp đồng loạt lên mức 700 TOPS thay vì mức 508 TOPS như trước đây, đi kèm hệ thống hỗ trợ lái Xiaomi HAD hiện đại nhất của hãng. Về an toàn, số lượng túi khí đã tăng từ 7 lên 9 túi.

Đặc biệt, cấu trúc thân xe vốn đã cứng cáp nay còn được gia cố bằng thép dập nóng 2200 MPa cho các thanh chống va chạm cửa, kết hợp cùng hệ thống nguồn điện dự phòng riêng biệt cho khóa cửa để đảm bảo xe luôn có thể mở được trong các tình huống khẩn cấp.