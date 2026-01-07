Rớt đăng kiểm phải nộp phí phụ thu ở lần kiểm định tiếp theo?

Nếu không đạt yêu cầu kiểm định, chủ xe phải đóng thêm 50-100% phí ở lần tiếp theo tùy cơ sở và thời gian tái đăng kiểm.

Theo Thông tư số 40/2025 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/1, mức phí dịch vụ kiểm định có sự điều chỉnh nhẹ.

Đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đạt yêu cầu đăng kiểm, hay còn gọi là "rớt" kiểm định, chủ xe cần mang xe đến cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa. Khi quay lại kiểm định trong ngày, mức phí phụ thu bằng 50% giá dịch vụ kiểm định lần đầu tiên, áp dụng với cùng cơ sở đăng kiểm.

Trong trường hợp xe được mang đến cơ sở đăng kiểm khác, hoặc quay lại vào ngày tiếp theo, chủ phương tiện phải đóng thêm mức phí bằng 100% giá dịch vụ kiểm định ban đầu.

Thông tư cũng quy định về giá trần của dịch vụ kiểm định tại các cơ sở.

Cụ thể, Giá cụ thể dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do cơ sở đăng kiểm tự định giá không cao hơn giá tối đa của giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ xe phải đóng thêm 50% so với phí đăng kiểm ban đầu nếu kiểm định lần 2 trong cùng ngày. Ảnh: Trương Hiếu.

Giá tối đa, giá cụ thể dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định; chi phí lưu trú, di chuyển, thông tin liên lạc, chi phí vận chuyển thiết bị kiểm tra, thuê bãi đỗ, chi phí tháo lắp thiết bị, tiền lương làm việc ngoài giờ, làm việc vào các ngày nghỉ theo quy định pháp luật của đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để thực hiện dịch vụ kiểm định theo yêu cầu của khách hàng.

Như vậy với việc áp dụng Thông tư mới từ đầu năm nay, các quy định về đăng kiểm đang ngày càng trở nên chặt chẽ và minh bạch hơn về mặt chi phí. Chủ xe cần lưu tâm đến việc bảo trì phương tiện để đạt yêu cầu ngay từ lần kiểm định đầu tiên nếu không muốn mất thêm chi phí.