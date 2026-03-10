BYD làm taxi điện, sạc pin nhanh như đổ xăng

Mẫu sedan bình dân mới của BYD được quảng cáo có thể sạc đầy 0-70% pin chỉ trong 5 phút.

Thương hiệu Linghui chuyên phục vụ mảng gọi xe công nghệ của BYD vừa công bố mẫu sedan điện e7 sẽ hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging.

Theo thông tin của nhà sản xuất, mẫu sedan này có thể sạc đầy 10-70% pin trong 5 phút, và tăng lên 97% trong 9 phút. Điều này hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để bài toán thời gian chờ đợi tại các trạm sạc cho các tài xế kinh doanh vận tải.

Linghui e7 được định vị là mẫu ôtô điện chiến lược dành cho thị trường taxi và xe hợp đồng. Xe có chiều dài 4.780 mm, trục cơ sở khoảng 2.820 mm.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị motor điện 100 kW, cùng pin Blade độc quyền cho phạm vi hoạt động 450-520 km. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị motor điện cho công suất 176 mã lực, đi được 550 km/lần sạc.

Để đạt được tốc độ sạc kỷ lục này, ôtô sử dụng bộ pin Blade thế hệ thứ hai (Short Blade 2.0) kết hợp với hệ thống trạm sạc Flash Charging công suất lên tới 1.500 kW mỗi cổng.

Trạm sạc Fast Charging của BYD có thể sạc nhanh 0-70% pin trong 5 phút. Ảnh: Autohome.

"Chúng tôi đang nỗ lực đưa tốc độ sạc xe điện tiệm cận với thời gian đổ xăng truyền thống để nâng cao hiệu suất vận hành cho các dòng xe thương mại" đại diện BYD đã chia sẻ trong buổi lễ ra mắt công nghệ mới.

Tại Trung Quốc, BYD đã triển khai hơn 4.200 trạm sạc Flash Charging và đặt mục tiêu lấp đầy 20.000 trạm sạc khắp quốc gia này trong năm nay.

Việc ra mắt thương hiệu Linghui tách biệt với dòng xe cá nhân là chiến lược của BYD nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu chính đồng thời tối ưu hóa các dòng ôtô chuyên dụng cho mục đích thương mại. Với thiết kế hiện đại thừa hưởng từ dòng Ocean series cùng khả năng sạc siêu tốc, Linghui e7 đang tạo ra áp lực rất lớn lên các dự án đổi pin (battery swap) của CATL vốn có chi phí đầu tư hạ tầng cao hơn nhiều.