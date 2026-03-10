Vụ cháy bí ẩn thiêu rụi 2 chiếc bán tải điện Tesla

Lực lượng chức năng Mỹ vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy đã thiêu rụi 2 chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck. Cả 2 đều trong bãi đỗ và không cắm sạc.

Theo Carscoops, giai đoạn đầu năm 2025 từng chứng kiến hàng loạt vụ việc xe điện Tesla bốc cháy trên khắp lãnh thổ Mỹ và Canada. Các sự cố này dường như có liên quan đến phản ứng dữ dội từ phía khách hàng và người dân Mỹ xung quanh nhiệm kỳ của Elon Musk tại Nhà Trắng.

Gần đây, 2 chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy chưa rõ nguyên nhân tại tiểu bang California.

Hai chiếc Tesla Cybertruck được cho đậu cạnh nhau trên bãi đỗ tầng thượng ở thành phố Santa Monica vào thứ tư.

Sở cứu hỏa Santa Monica nhanh chóng được liên hệ vào khoảng 15h15 nhưng khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, cả 2 chiếc bán tải điện Tesla đã chìm trong biển lửa.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy 2 chiếc Tesla Cybertruck đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa. Những gì còn sót lại sau vụ cháy là phần thân xe bằng thép không gỉ cùng một phần của gầm thép.

Nguồn tin của NBC LA cho hay một vài mẫu xe điện Tesla khác cũng đỗ gần đó. Điều này làm dấy lên những đồn đoán, rằng số xe điện này có thể được bố trí tại bãi đỗ bởi một trung tâm dịch vụ Tesla trên cùng con đường.

Khả năng khác, bãi đậu xe này liền kề khu chung cư Anara Santa Monica, nên số xe này có thể thuộc sở hữu của nhóm cư dân sinh sống tại đây.

Xe điện Tesla Cybertruck có thân vỏ bằng thép không gỉ. Ảnh: Motor1.

Cảnh sát địa phương vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cả 2 xe đều không được kết nối với nguồn điện hay trong quá trình sạc tại thời điểm sự cố. Điều này loại trừ khả năng bộ sạc gặp lỗi là nguyên nhân trực tiếp cho vụ hỏa hoạn.

Việc 2 chiếc bán tải điện Tesla bốc cháy và bị thiêu rụi được đánh giá khá đáng ngờ, nhất là trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng như hiện tại.

Liệu một trong những chiếc xe có thể tự phát hỏa khi đang đỗ, xuất phát từ gói pin bị lỗi? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cho đến nay vẫn chưa xuất hiện báo cáo được xác minh nào cho thấy những chiếc Tesla Cybertruck khác đã gặp phải tình huống tương tự.