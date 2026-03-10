Khả năng Porsche hợp nhất Taycan và Panamera

Có khả năng cao Porsche sẽ cho hợp nhất Taycan và Panamera thành chỉ một dòng sedan thống nhất. Hướng đi này tương tự cách hãng đang làm với Macan và Cayenne.

Theo Carscoops, Porsche đang xem xét hợp nhất các dòng sản phẩm của mình, đưa Panamera và Taycan vào một dòng xe duy nhất, nhưng đồng thời sẽ không thực sự biến 2 sedan này thành cùng một mẫu xe.

Toàn bộ ý tưởng “hợp nhất nhưng không thực sự hợp nhất” xoay quanh chiến lược nền tảng của Porsche.

Một dòng sedan thống nhất

Porsche có thể sẽ xây dựng một dòng sedan thống nhất trong tương lai, sử dụng chung chiến lược song song đang ứng dụng cho Macan và Cayenne. Các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và hybrid phát triển trên một kiến trúc riêng, còn biến thể thuần điện sử dụng một kiến trúc khác.

Porsche Cayenne Electric vừa ra mắt gần đây. Ảnh: Porsche.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi khá đáng chú ý so với lập trường trước đây của Porsche. Quay trở lại năm 2024, Phó Chủ tịch dòng sản phẩm Taycan Kevin Giek từng mô tả sedan thể thao thuần điện này là một dòng xe bền bỉ, thậm chí đặt vào cùng phân khúc độ bền với Porsche 911.

Vị này khẳng định bản nâng cấp Porsche Taycan ở thời điểm đó không phải là điểm kết, rằng hãng xe thể thao Đức dự định tiếp tục phát triển Taycan theo thời gian.

Thay đổi kế hoạch điện hóa

Theo thông tin của Autocar, việc Porsche xem xét lại tương lai của Taycan và Panamera chủ yếu nằm ở vấn đề chi phí. Hãng xe thể thao Đức gần đây đã chứng kiến khoản thâm hụt 1,8 tỷ EUR (khoảng 2,1 tỷ USD ) do chậm trễ trong phát triển nền tảng.

Việc hợp nhất các chiến lược có thể giúp Porsche tránh được khả năng phải hủy bỏ hoàn toàn một trong những dự án kỹ thuật chỉ nhằm cân đối bảng báo cáo tài chính.

Vẫn chưa biết giữa Panamera và Taycan, Porsche sẽ chọn giữ lại xe nào và loại bỏ mẫu nào. Các số liệu bán hàng gần đây chỉ cho biết cái tên nào đang được khách hàng ưa chuộng hơn.

Porsche có thể sẽ hợp nhất Panamera và Taycan. Ảnh: Porsche.

Năm ngoái, Panamera bán được 27.701 xe trên toàn cầu, trong khi doanh số cùng kỳ của Taycan là 16.339 xe. Doanh số Taycan đã giảm mạnh trong 2 năm qua - diễn biến khiến Porsche phải xem xét kỹ lưỡng kế hoạch điện hóa.

Giữ ai, loại ai?

Porsche Panamera thế hệ thứ 3 trình làng cuối năm 2023, được xây dựng trên kiến trúc MSB của Porsche. Mẫu sedan chạy xăng đã được lên kế hoạch cho bản nâng cấp giữa vòng đời vào khoảng năm 2027.

Sedan thể thao thuần điện Taycan xuất hiện lần đầu vào năm 2019, được phát triển trên kiến trúc J1 dành riêng cho xe điện và nhận bản nâng cấp vào năm 2024.

Porsche Taycan ra mắt lần đầu vào năm 2019. Ảnh: Toàn Thiện.

Chuyên trang Carscoops nhận định dù ở bất kỳ kịch bản khả thi nào, những mẫu xe thay thế Panamera và Taycan sẽ khó có khả năng xuất hiện trước khi thập kỷ này khép lại.

Gần như chắc chắn mẫu sedan tiếp theo của Porsche sẽ được giới thiệu với sự đa dạng trong tùy chọn hệ truyền động, từ động cơ đốt trong, hybrid cho đến thuần điện.

Phiên bản động cơ đốt trong có thể dựa trên kiến trúc PPC, trong khi biến thể thuần điện nhiều khả năng chuyển sang nền tảng SSP Sport mới hơn.

Taycan và Panamera hiện tại dường như tương đồng nhau cả về ngoại hình lẫn kích thước, nhưng thiết kế vẫn có những khác biệt nhất định.

Porsche Taycan sở hữu vẻ ngoài thể thao hơn, thấp hơn, gọn gàng hơn và được chú trọng nhiều vào tối ưu khí động học. Panamera có phần to hơn mẫu xe “chị em”, dài hơn 89 mm, cao hơn 44 mm trong khi chiều dài cơ sở cũng trội hơn 50 mm so với Taycan.

Porsche cung cấp cho Panamera phiên bản trục cơ sở kéo dài, còn Taycan được giới thiệu kèm các phiên bản Cross Turismo và Sport Turismo.

Porsche Panamera to hơn so với mẫu xe "chị em" trang bị hệ truyền động điện. Ảnh: Porsche.

Trong trường hợp Porsche quyết định chỉ có một dòng sedan thống nhất, vài điểm khác biệt kể trên có thể sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, biến thể thuần điện vẫn có thể mang bản sắc riêng, tương tự trường hợp Cayenne Electric gần đây.

Bất kể cái tên Taycan sẽ trở thành một phiên bản trang bị hay Panamera sẽ hấp thụ hoàn toàn mẫu xe “chị em” thuần điện cùng nhà, thông tin quan trọng thực sự lại nằm ở cấp độ chiến lược cao hơn mà Porsche hướng tới.

Trọng tâm của Porsche giờ đây không còn là thúc đẩy điện hóa bằng mọi giá, thay vào đó sẽ xây dựng một dải sản phẩm đa năng lượng thực thụ nhằm mang lại sự lựa chọn phong phú hơn cho khách hàng.