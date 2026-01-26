Porsche Panamera facelift lộ diện, vẫn là xe xăng

Mặc dù Porsche Taycan từng được kỳ vọng sẽ thay thế "đàn anh", nhưng thực tế doanh số năm 2025 cho thấy Panamera vẫn đang làm tốt hơn, buộc Porsche phải sớm tung ra bản nâng cấp cho mẫu sedan chạy xăng này.

Mẫu Porsche Panamera vừa được bắt gặp khi đang chạy thử nghiệm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Scandinavia (Bắc Âu). Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho model 2028, nhằm duy trì sức hút trước bối cảnh người dùng bắt đầu "nguội lạnh" với các dòng xe điện hạng sang.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Panamera mới có sự thay đổi nhẹ ở cản trước và cụm đèn pha Matrix LED. Logo Porsche phát sáng đặc trưng đã được di chuyển từ vị trí trung tâm sang góc trong của đèn, tạo diện mạo sắc sảo hơn. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống radar mới mượn từ mẫu Macan EV, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng hỗ trợ lái thông minh.

Theo Carscoops, việc Porsche phải nhanh chóng giới thiệu Panamera mới là do nhu cầu của Taycan đang giảm sút. Dù cả 2 mẫu xe đều không ghi nhận mức tăng trưởng trong năm 2025, nhưng doanh số toàn cầu của Taycan giảm đến 22%, trong khi Panamera là 6%.

Tại các thị trường Mỹ hay châu Âu, lượng xe Panamera bán ra cao hơn gần 70% so với Taycan.

Hiện tại, dải sản phẩm Panamera rất đa dạng, từ bản tiêu chuẩn động cơ V6 (348 mã lực) có giá khoảng 113.000 USD đến bản cao cấp nhất Turbo S E Hybrid công suất 771 mã lực với mức giá 242.500 USD . Có thông tin cho rằng, ở bản nâng cấp tới đây, Porsche sẽ bổ sung một biến thể lấy cảm hứng từ dòng GT3 RS để thỏa mãn những tín đồ tốc độ.

Trước đó, Porsche từng muốn dùng Taycan thay thế cho Panamera trong cuộc đua điện hóa. Tuy nhiên, việc Panamera tiếp tục "đè bẹp" Taycan trên đường đua doanh số cho thấy động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid vẫn giữ vai trò xương sống cho lợi nhuận của Porsche trong ít nhất vài năm tới.