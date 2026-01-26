Màn hình của gần 84.000 xe Genesis có thể gặp lỗi vì radio

Lỗi phần mềm có thể khiến đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm của hàng chục nghìn xe sang Genesis tại Mỹ chập chờn, mất hiển thị trong tối đa 10 giây mỗi lần.

Theo Carscoops, Genesis vừa phát đi một đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến gần 84.000 xe của thương hiệu này. Người dùng được khuyến cáo tạm thời không sử dụng tính năng Radio HD do có thể khiến các màn hình trên táp-lô xe rơi vào tình trạng chập chờn, mất hiển thị.

Thông tin do Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố cho thấy có gần 84.000 xe Genesis các đời 2025-2026 thuộc diện cần phải được triệu hồi, bởi cụm đồng hồ kỹ thuật số trên táp-lô có thể tự khởi động lại ngẫu nhiên và khiến màn hình đen ngòm.

Khi sự cố xảy ra, người lái sẽ không thể theo dõi các thông số quan trọng như tốc độ, cảnh báo an toàn, mức nhiên liệu hoặc dung lượng pin. Khoảng thời gian “tắt ngúm” này thường kéo dài tối đa 10 giây cho mỗi lần.

Tổng cộng 83.877 xe Genesis thuộc 6 dòng khác nhau tại Mỹ bị ảnh hưởng, bao gồm G80 đời 2025-2026, G80 Electrified đời 2026, GV60 đời 2026, GV70 và GV70 Electrified đời 2026 cùng với GV80 đời 2025-2026.

Chuyên trang Carscoops lưu ý các đợt triệu hồi thuộc tập đoàn Hyundai thường ảnh hưởng đến nhiều thương hiệu con. Tuy nhiên trường hợp này là cá biệt, chỉ giới hạn trong các xe thuộc thương hiệu Genesis.

Nguyên nhân cốt lõi được cho là xuất phát từ lỗi logic phần mềm trong bộ điều khiển trung tâm và hệ thống màn hình tích hợp. Dữ liệu từ Radio HD và Radio Analog đang bị ghi vào cùng một vị trí bộ nhớ, do các đoạn mã phần mềm chồng chéo lên nhau.

Trong một vài điều kiện nhất định, sự chồng chéo này có thể tạo ra lỗi ghi đè dữ liệu, khiến hệ thống phải khởi động lại, tạm thời ngắt hiển thị trên cả cụm đồng hồ lẫn màn hình giải trí trung tâm.

Tập đoàn Hyundai cho biết đã ghi nhận 237 báo cáo liên quan sự cố này trong giai đoạn từ cuối tháng 9/2024 đến đầu tháng 1/2026. Chưa có tai nạn, chấn thương hay trường hợp tử vong nào được ghi nhận có liên quan.

Bản cập nhật phần mềm có thể khắc phục triệt để sự cố dự kiến sẵn sàng vào khoảng giữa tháng 3. Chủ xe có thể đưa phương tiện đến đại lý Genesis để cập nhật, hoặc tiến hành cập nhật trực tuyến OTA nếu có hỗ trợ.

Cho đến lúc đó, hãng xe sang thuộc tập đoàn Hyundai khuyến cáo người dùng không sử dụng kênh Radio HD trong khi đang lái xe.