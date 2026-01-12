Volvo thông báo triệu hồi xe điện toàn cầu vì pin có thể cháy nổ

Đây không phải là đợt triệu hồi thông thường, mà tai nạn cháy nổ đã thật sự diễn ra với xe điện Volvo, do hệ thống pin kém chất lượng từ nhà cung cấp.

Volvo Car Group, thương hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Geely (Trung Quốc), đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi phải triệu hồi hàng chục nghìn xe điện do lỗi pin từ nhà cung cấp Sunwoda Electronic.

Theo báo cáo từ các cơ quan truyền thông ôtô quốc tế, lệnh triệu hồi này ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 33.700 chiếc Volvo EX30 trên toàn thế giới. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng khoảng 0,02% tế bào pin (cell pin) do Sunwoda sản xuất có hiện tượng quá nhiệt, dẫn đến rủi ro "thoát nhiệt" và gây cháy.

Sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một đại lý ở Maceió, Brazil vào tháng 11/2025.

Một chiếc Volvo EX30 đã bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn, buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động 4 xe chữa cháy và 11 binh sĩ mới có thể dập tắt ngọn lửa. Để đối phó tạm thời, Volvo đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp cho chủ xe tại các thị trường như Mỹ, Anh, Australia và Nam Phi là tuyệt đối không sạc pin quá 70% dung lượng.

Toàn bộ xe Volvo EX30 trên thế giới sản xuất giai đoạn 2021-2023 đều ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này. Ảnh: Volvo.

Khuyến cáo này nhằm giảm áp lực lên các tế bào pin lỗi, nhưng đồng thời cũng khiến quãng đường di chuyển thực tế của xe bị sụt giảm đáng kể, gây không ít bức xúc cho những người đã bỏ tiền mua một chiếc xe điện cao cấp.

Song song với đợt triệu hồi, một cuộc chiến pháp lý gay gắt đang diễn ra giữa tập đoàn mẹ Geely và nhà cung cấp.

Vào cuối tháng 12/2025, Viridi E-Mobility Technology, công ty con chuyên về hệ thống pin của Geely, đã đệ đơn kiện Sunwoda, yêu cầu bồi thường 2,31 tỷ NDT (khoảng 323 triệu USD ).

Phía Geely cáo buộc Sunwoda đã cung cấp các lô pin kém chất lượng trong giai đoạn 2021-2023. Không chỉ Volvo, mẫu xe Zeekr 001 của Geely cũng từng gặp rắc rối tương tự với pin Sunwoda, khiến hãng phải chi hơn một tỷ NDT để kiểm tra và thay thế miễn phí cho khách hàng.