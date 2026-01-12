SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EQ có thêm bản trục cơ sở kéo dài

Mercedes-Benz sẽ ra mắt GLC 350 L EQ trục cơ sở kéo dài dành riêng cho Trung Quốc trong nỗ lực giành lại thị phần tại thị trường xe điện cạnh tranh khốc liệt này.

Chưa đầy 6 tháng sau khi ra mắt phiên bản hoàn toàn mới tại châu Âu, những hình ảnh đầu tiên của Mercedes-Benz GLC L EQ bản trục cơ sở kéo dài đã xuất hiện, được tinh chỉnh riêng cho thị trường Trung Quốc.

Mercedes-Benz GLC 350 L EQ có thiết kế tương đồng với phiên bản quốc tế GLC 400 EQ, tuy nhiên điểm khác biệt nằm tại trục cơ sở kéo dài thêm 55 mm, đạt mức 3.027 mm - vượt trội hơn cả những mẫu SUV cỡ trung.

Phiên bản này dự kiến ra mắt với tên gọi GLC 350 L, sở hữu trục cơ sở 3.027 mm, dài hơn 55 mm so với mức 2.972 mm của các phiên bản dành cho thị trường phương Tây. Trên thực tế, sự khác biệt này hứa hẹn mang lại không gian để chân hàng ghế sau rộng rãi hơn đáng kể, yếu tố rất được người tiêu dùng Trung Quốc coi trọng.

Về thiết kế tổng thể, Mercedes-Benz GLC 350 L EQ gần như không khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Cửa sau dài hơn là điểm dễ nhận thấy nhất, bên cạnh ký hiệu chữ "L" nhỏ ở cửa khoang hành lý để phân biệt. Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện này vẫn giữ phong cách thanh lịch quen thuộc của Mercedes-Benz, dù phần lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn phía trước tiếp tục gây tranh luận về mặt thẩm mỹ.

Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Mercedes-Benz GLC 350 L EQ có nhiều biến thể lưới tản nhiệt, mâm, ốp thân xe, cản trước và sau...

Hiện tại, các thông tin ban đầu từ Trung Quốc chưa xác nhận chi tiết dung lượng pin của GLC 350 L. Trên phạm vi toàn cầu, Mercedes-Benz GLC EQ được trang bị pin lithium-ion 94 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 713 km theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều khả năng phiên bản Trung Quốc sẽ sử dụng cùng cấu hình pin, nhưng do chuẩn thử nghiệm nội địa thường "thoáng" hơn, quãng đường công bố có thể vượt 805 km.

Theo dữ liệu do cơ quan chức năng Trung Quốc công bố, Mercedes-Benz GLC 350 L EQ được trang bị 2 motor điện. Motor ở cầu trước cho công suất 163 kW, trong khi motor cầu sau mạnh hơn đáng kể với 300 kW. Để so sánh, GLC 400 EQ có tổng công suất 360 kW (490 mã lực), cho thấy cấu hình của bản Trung Quốc có thể hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Trước đây, thị trường Trung Quốc cũng nhận được nhiều biến thể kéo dài trục cơ sở từ nhiều thương hiệu như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen... giúp tạo ra ưu thế về không gian hàng ghế thứ hai.

Mercedes-Benz đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của GLC EQ tại thị trường Trung Quốc. Sự cạnh tranh từ các hãng xe điện nội địa ngày càng khốc liệt, trong khi doanh số của thương hiệu này tại Trung Quốc đã giảm 7% trong năm 2024. Số liệu cả năm 2025 vẫn chưa được công bố, nhưng giới phân tích dự báo xu hướng sụt giảm có thể tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, GLC EQ, đặc biệt là phiên bản trục cơ sở dài GLC 350 L, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đảo chiều doanh số của hãng xe Đức tại thị trường lớn nhất thế giới này.