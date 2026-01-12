Loạt xe Nhật giảm 100% phí trước bạ sát Tết - cao nhất 258 triệu đồng

Loạt xe Nhật Bản, từ SUV đến MPV đều đang hưởng ưu đãi sâu, cao đến 258 triệu đồng.

Thời điểm sát Tết cũng là lúc các hãng xe tại Việt Nam chạy đua giảm giá nhằm gia tăng doanh số. Trong đó, nhóm SUV, MPV gia đình được hưởng lợi nhiều nhất khi thường được hỗ trợ đến 100% phí trước bạ.

Mitsubishi Xforce, Xpander Cross

Mitsubishi tiếp tục triển khai ưu đãi phí trước bạ cho mẫu SUV cỡ B ăn khách của mình trong tháng sát Tết. Trong đó, 2 phiên bản GLX và Ultimate đều được hỗ trợ 100% phí trước bạ, giá trị tương đương 60-70 triệu đồng.

Hiện, giá niêm yết của Xforce GLX là 599 triệu, với Ultimate, giá bán dao động 705-710 triệu đồng tùy tone màu ngoại thất.

Mitsubishi Xforce đang được giảm 100% phí trước bạ trong tháng 1. Ảnh: Phúc Hậu.

Phiên bản gầm cao của MPV quốc dân - Xpander - cũng đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương 70 triệu đồng. Như vậy, khách mua xe có thể hưởng mức giá chỉ 710 triệu đồng trong tháng một.

Toyota Veloz Cross, Avanza Premio

Hai mẫu MPV 7 chỗ từ Toyota là Veloz Cross và Avanza Premio đều đang được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng đầu năm. Đây cũng là mức khuyến mại cao nhất được Toyota áp dụng cho dải sản phảm tại Việt Nam.

Sau quy đổi, giá trị khuyến mại của Veloz Cross dao động 64-66 triệu, đưa giá bán về mốc 574-602 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc ngoại thất. Trong đó, bản màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Cả Veloz Cross và Avanza Premio đều được Toyota giảm 100% phí trước bạ trong tháng đầu năm. Ảnh: TMV.

Ưu đãi giúp khách mua Avanza Premio tiết kiệm khoảng 56-60 triệu đồng. Hiện tại, mức niêm yết của mẫu MPV này là 558-598 triệu đồng.

Honda Civic e:HEV RS

Phiên bản hybrid của mẫu sedan cỡ C - Honda Civic e:HEV RS - là cái tên được hưởng ưu đãi lớn nhất trong mùa ưu đãi đầu năm. Xe được bán với giá 999 triệu, sau ưu đãi còn 900 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng với các mẫu xe số VIN 2024, còn tồn kho số lượng ít tại đại lý.

Ngoài ra, chiếc SUV cỡ C, Honda CR-V bản G/L, cũng được giảm tiền mặt đến 80 triệu đồng, đưa giá về mức từ 949 triệu đến 1,019 tỷ đồng .

Dù không hưởng ưu đãi cao nhất, loạt xe còn lại như Honda City, Civic G/RS, BR-V hay HR-V cũng đang được áp dụng khuyến mại tương đương 50% phí trước bạ trong tháng một.

Trừ Swift, xe Suzuki nào cũng giảm 100% phí trước bạ

Suzuki có lẽ là thương hiệu Nhật Bản "tất tay" nhất trong đợt giảm giá đầu năm mới. Ngoài trừ bản GL, GLX Plus của Fronx và Swift, toàn bộ mẫu xe đang hiện hành tại Việt Nam của Suzuki đều hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ.

Mức ưu đãi cao nhất thuộc về Jimny với trị giá 95 triệu đồng, bao gồm gói bảo dưỡng xe 3,5 năm. Như vậy, khách hàng mua Jimny có thể hưởng mức giá 694-704 triệu đồng sau ưu đãi. Chương trình chỉ áp dụng với các mẫu Jimny số VIN 2024.

Jimny là mẫu xe ghi nhận mức giảm cao nhất của Suzuki. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Với MPV XL7 Hybrid, ưu đãi tương đương 70 triệu đồng đưa giá về mốc 529-537,9 triệu đồng. SUV cỡ B Fronx bản GLX được áp dụng khuyến mại tương đương 60 triệu đồng tiền mặt.

Subaru Crosstrek

Dù không được hỗ trợ phí trước bạ, mức khuyến mại tiền mặt với mẫu SUV Crosstrek còn cao hơn, t dao động 218-258 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Crosstrek 2.0 i-S Eyesight có giá sau ưu đãi là 899 triệu đồng. Với bản Eyesight e-Boxer Hybrid, giá được giảm từ 1,268 tỷ xuống còn 1,029 tỷ đồng .

Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng kèm cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng.

Bên cạnh giảm tiền mặt, khách mua Crosstrek còn được tặng kèm cốp điện ở đại lý. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, dù còn đủ tùy chọn màu sắc hay phiên bản, khách hàng mua xe dưới hình thức trả góp có thể sẽ không kịp nhận xe trước Tết Nguyên Đán.

Vì vậy nếu có nhu cầu mua SUV gia đình để chơi Tết, người mua nên cân nhắc thời gian, nhanh chóng chốt phương án và hoàn tất các thủ tục đăng ký trước khi các trung tâm hành chính bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhằm đảm bảo có xe mới du xuân trọn vẹn.