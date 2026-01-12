'Xe chở tiền' Hyundai Staria có bản thuần điện

Biến thể thuần điện của Hyundai Staria sẽ sớm mở bán tại Hàn Quốc và châu Âu.

Theo InsideEVs, Hyundai Staria vừa có thêm phiên bản thuần điện, sẽ chính thức mở bán trong năm nay tại Hàn Quốc và châu Âu để trạnh tranh Volkswagen ID. Buzz, Kia PV5.

Dòng xe Staria của Hyundai đã có mặt trên thị trường từ khá lâu, tuy nhiên gắn liền với các tùy chọn động cơ đốt trong. Hyundai Staria là một mẫu MPV đa dụng nhưng lúc này tại Việt Nam, xe đang được TC Motor phân phối cho mục đích duy nhất làm xe chở tiền, xe cứu thương.

Đây là lần đầu tiên Hyundai Staria có bản thuần điện, thừa hưởng những điểm nổi bật nhất của nền tảng E-GMP – kiến trúc khung gầm đang sử dụng trên Hyundai Ioniq 5 và Kia EV9.

Hyundai Staria EV trang bị motor điện 214 mã lực ở cầu trước, là cái tên duy nhất trong danh mục sản phẩm Hyundai vừa xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, vừa sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Mẫu MPV đi cùng gói pin dung lượng 84 kWh, cho phép xe hoạt động trên quãng đường tối đa 400 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800 V, Hyundai Staria hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 20 phút.

Hyundai Staria EV có các tùy chọn 7 chỗ và 9 chỗ ngồi, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vận tải. Khoang cabin xe có ghế trượt, sàn phẳng, kính cửa sổ diện tích lớn cùng cửa trượt điện.

Táp-lô xe có cụm màn hình đôi kích thước 12,3 inch mỗi màn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Androi Auto không dây, có cập nhật trực tuyến.

Hyundai Staria EV cũng có gói trợ lái nâng cao làm trang bị tiêu chuẩn, gồm các tính năng như giữ làn, ga tự động thích ứng có dẫn đường theo làn.

Được biết, Hyundai Staria EV có kế hoạch mở bán tại Hàn Quốc và châu Âu trong nửa đầu năm 2026, trước khi mở rộng sang nhiều thị trường khác.