VinFast giảm giá thay pin xe điện VF 3, VF 9

  • Thứ hai, 12/1/2026 14:53 (GMT+7)
VinFast vừa thông báo điều chỉnh giá pin thay thế của các mẫu xe điện theo chiều hướng có lợi cho người dùng từ đầu năm nay.

VinFast vừa ra thông báo điều chỉnh giá pin thay thế của các mẫu xe điện. Trong đó, cả VF 3 và VF 9 đều ghi nhận mức giảm so với giá bán lẻ trước đó.

Cụ thể, pin thay thế của VF 3 được giảm từ 75 triệu xuống còn 67,8 triệu đồng (đã gồm VAT). Với VF 9, pin CATL thay thế có dung lượng 123 kWh ghi nhận giá bán mới là 402,1 triệu, thấp hơn mức giá thông báo trước đó khoảng 126 triệu đồng.

Các mẫu xe điện còn lại như VF 5/ Herio, 6, 7, 8 hay Nerio/ VF e34 đều được giữ nguyên giá bán so với trước. Mức giá này chưa bao gồm chi phí lắp đặt và bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/1.

VinFast, VF, xe dien anh 1

Giá pin thay thế của VF 3 và VF 9 được giảm so với trước. Ảnh: VinFast.

Tại Việt Nam, VF 3 được trang bị pin VinES dung lượng khoảng 18,64 kWh. Theo chuẩn NEDC, bộ pin giúp mẫu SUV miniEV có thể di chuyển khoảng 210-215 km mỗi lần sạc. Xe được bán với giá 302 triệu đồng đã bao gồm pin.

Với VF 9, mẫu SUV fullsize được trang bị bộ pin từ nhà sản xuất CATL dưới sàn xe. Phiên bản Plus có khả năng di chuyển khoảng 602 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Với VF 9 Eco, phạm vi hoạt động được nâng lên là 626 km/lần sạc.

Tại Việt Nam, VinFast VF 9 đang được bán với giá 1,499 tỷ cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus.

Đan Thanh

