Người trẻ 'flex' chất riêng với VinFast Viper

Mẫu xe máy điện VinFast Viper với chi phí sử dụng gần như bằng 0 trong 2,5 năm, khả năng đổi pin nhanh chóng và loạt ưu đãi lớn đang thu hút sự chú ý của người dùng trẻ.

Sự kết hợp giữa thiết kế cá tính, công nghệ hiện đại và chi phí vận hành tiết kiệm khiến mẫu xe ngày càng thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người dùng đang tìm kiếm giải pháp di chuyển kinh tế và thân thiện với môi trường.

Thiết kế khác biệt

Giá xăng tăng đang trở thành động lực khiến nhiều người dùng trẻ muốn chuyển sang phương tiện xanh. Anh Minh Quân (28 tuổi, nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội) không nằm ngoài xu hướng này. Thay vì phải lo lắng vì mức chi phí tăng 30% trong 1 tuần hay phải xếp hàng dài đổ xăng, anh chọn sự thoải mái, nhẹ nhàng của xe máy điện. Giữa nhiều lựa chọn, VinFast Viper nhanh chóng “lọt mắt xanh” của anh Quân nhờ ngôn ngữ thiết kế đầy cá tính, kiểu dáng hiện đại.

“Viper có thiết kế quá ‘cháy’, nhìn là thấy khác biệt hoàn toàn với số đông. Cảm giác chạy một chiếc xe vừa đẹp, vừa không xả khói thực sự rất thích”, anh Minh Quân chia sẻ khi quyết định chốt cọc sớm.

Thiết kế của VinFast Viper gây ấn tượng với người dùng bởi sự trẻ trung, táo bạo.

Theo đánh giá của nhiều người dùng trẻ, VinFast Viper sở hữu những đường cắt xẻ táo bạo, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, cùng một “vibe” thể thao, hiện đại, hợp để dạo phố hay cà phê cùng bạn bè.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, Viper còn khiến giới trẻ mê mẩn bởi “menu” trang bị đáng nể, trong đó có động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 3.000 W, cho phép xe đạt tốc độ 70 km/h và khả năng tăng tốc lên 50 km/h trong vòng 15 giây. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc với giảm chấn thủy lực giúp xe lướt êm ái trên nhiều điều kiện đường sá, trong khi phanh đĩa trước đảm bảo an toàn tối đa trên mọi hành trình.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu các tính năng thông minh như Smart Key hỗ trợ định vị và chống trộm từ xa, mang lại trải nghiệm công nghệ vượt trội.

Ở khía cạnh vận hành, điểm đáng chú ý của Viper nằm ở pin LFP nổi tiếng với độ bền, cho quãng đường di chuyển khoảng 156 km/lần sạc đầy 2 pin. Đi cùng hệ thống pin này là mạng lưới khoảng 45.000 tủ đổi pin đang được triển khai trên toàn quốc ngay trong quý I. Kèm theo đó, thao tác đổi pin chỉ mất 1-2 phút giúp việc di chuyển bằng xe điện trở nên thuận tiện, đơn giản.

“Về cơ bản, quy trình tháo lắp, thay pin không có gì là phức tạp. Các trạm đổi pin cũng đã phủ dày đến nhiều tỉnh, thành. Một tuyến đường ở Nha Trang mà đã có đến vài trạm đổi pin. Dùng xe điện giờ quá là tiện lợi”, reviewer Đình Nam nhận xét.

Đổi pin tiết kiệm, nhiều ưu đãi cho khách hàng

Về chi phí vận hành, Viper chứng minh điểm mạnh vượt trội khi được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương ít nhất 800 km di chuyển) đến tháng 6/2028. Với những ai lựa chọn sạc pin, VinFast cũng miễn phí sạc tại các trụ V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

VinFast cũng miễn phí sạc tại các trụ V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

“Với giá xăng giờ là hơn 27.000 đồng/lít, nếu mua một mẫu xe tay ga chạy xăng, một tháng tôi sẽ phải tốn 500.000 đồng tiền xăng. Chưa kể, với tình hình giá xăng còn tăng mạnh, chi phí có thể cao hơn nữa. Trong khi chuyển sang xe điện, số tiền này bằng 0”, Minh Thu (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) tính toán.

Cùng với lợi thế chi phí vận hành tiết kiệm, Viper thu hút người dùng nhờ nhiều chính sách hỗ trợ tài chính từ VinFast. Theo nhiều người dùng, đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu xe và “bỏ túi” những khoản tiết kiệm không nhỏ.

Trước hết, với chương trình đặt cọc sớm kéo dài đến hết ngày 15/3, khách hàng được tặng ngay 1 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán. Tiếp đó, nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, tất cả mẫu xe máy điện VinFast, bao gồm cả Viper, đều được ưu đãi 6% giá bán. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 2% giá xe). Người mua còn có thể sở hữu xe với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu thông qua hình thức trả góp hàng tháng dễ dàng. Chính sách này giúp các khách hàng trẻ hay tài xế dịch vụ sở hữu xe ngay lập tức.

Với giá bán từ 39,9 triệu đồng cùng bảo hành xe 6 năm và pin 8 năm, Viper đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn với loạt ưu đãi từ VinFast.