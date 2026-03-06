VinFast hợp tác với 6 đại lý xe máy điện tại Indonesia

VinFast ký Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược với 6 đại lý xe máy điện tại Indonesia, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường xe máy lớn.

Để chuẩn bị cho hoạt động ra mắt sản phẩm xe máy điện vào quý II/2026, VinFast tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với 6 đại lý gồm PT. IB Motor, PT. Sentrik, PT. Axara Marani, PT. Sukses Sejati Indonesia, PT. Tangguh Inti Motor và PT. Kiki Motor Persada. Đây đều là những đối tác uy tín, có kinh nghiệm phân phối xe máy tại các khu vực trọng điểm, đồng thời chia sẻ định hướng chuyển đổi sang giải pháp di chuyển xanh.

Theo MOU, VinFast và các đại lý sẽ tích cực phối hợp triển khai kế hoạch mở các showroom tại khu vực chiến lược, có tiềm năng xanh hóa giao thông cao như Jabodetabek, Tây Java, Đông Java và Bali. Với mật độ dân cư lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu di chuyển cao, đây được xem là các địa bàn trọng điểm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của VinFast tại Indonesia.

Đại diện VinFast và các đại lý xe máy điện tại Indonesia tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác phân phối xe máy điện.

Các showroom sẽ tuân thủ tiêu chuẩn triển khai quốc tế của VinFast. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ phân phối các dòng xe máy điện ứng dụng mô hình đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, đồng thời bổ sung các mẫu xe mới được nghiên cứu và tinh chỉnh nhằm phù hợp điều kiện hạ tầng cũng như thói quen sử dụng của người tiêu dùng Indonesia.

Indonesia sở hữu thị trường xe máy thuộc nhóm lớn nhất thế giới, với doanh số hàng năm đạt hàng triệu xe. Trong bối cảnh tỷ lệ thâm nhập của xe máy điện vẫn còn ở giai đoạn đầu và Chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh, thị trường xe máy điện Indonesia được đánh giá đang bước vào giai đoạn tăng tốc, mở ra cơ hội rõ nét cho những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dài hạn và phát triển hệ sinh thái đồng bộ.

VinFast là một trong những nhà sản xuất tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ xe máy điện tại thị trường này ngay từ giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra mắt. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối, hãng còn tích cực phối hợp cùng đối tác chiến lược để hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu mãi. Nổi bật trong đó là mô hình tủ đổi pin do công ty phát triển hạ tầng sạc toàn cầu V-Green triển khai.

Ngay khi sản phẩm VinFast ra mắt, khách hàng có thể sử dụng mạng lưới tủ đổi pin đang được thí điểm tại khu vực Jabodetabek, qua đó trực tiếp trải nghiệm giải pháp sử dụng xe máy điện linh hoạt và thuận tiện. Cách tiếp cận đồng bộ giữa sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh bền vững mà còn góp phần định hình những tiêu chuẩn mới cho thị trường.

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast sẽ đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast xe máy điện thị trường quốc tế, cho biết: “Việc tiếp tục mở rộng hợp tác đại lý Indonesia thể hiện quyết tâm của VinFast trong việc nhanh chóng xây dựng mạng lưới phân phối và dịch vụ vững chắc tại thị trường này. Chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao mà còn triển khai hệ sinh thái toàn diện, từ bán hàng, hậu mãi đến hạ tầng sạc và đổi pin, nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững và lâu dài cùng đối tác địa phương”.

Sau hai năm hiện diện tại Indonesia, VinFast đã giới thiệu danh mục ôtô điện đa dạng, từ các mẫu SUV đến dòng xe phục vụ kinh doanh vận tải, đồng thời đưa nhà máy tại Subang vào vận hành. Song song đó là quá trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển xanh, mở rộng mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ, phát triển hạ tầng trạm sạc thông qua hợp tác với V-Green, cũng như hợp tác các ngân hàng và công ty tài chính lớn.

Trong năm 2026, hãng gia nhập thị trường xe máy điện Indonesia, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển và đầu tư bền vững tại quốc gia này. Thông qua các chính sách linh hoạt cùng cam kết đầu tư dài hạn, VinFast đang từng bước tạo điều kiện để người tiêu dùng Indonesia tiếp cận và tham gia sâu hơn vào xu hướng giao thông xanh toàn cầu.