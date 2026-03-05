Phân biệt 4 gói dịch vụ VF Connect cho chủ xe điện VinFast lựa chọn

Từ gói cơ bản (Basic) tới gói cao cấp nhất (Prime), VF Connect mang tới trải nghiệm công nghệ đa dạng và cá nhân hóa tối đa cho nhu cầu của từng chủ xe VinFast.

Mỗi gói VF Connect được thiết kế như một cấp độ trải nghiệm khác nhau, từ nhu cầu sử dụng cơ bản đến các tính năng kết nối, giải trí và quản lý xe nâng cao.

VF Connect Basic: Lớp nền công nghệ vận hành bền vững

Ở cấu hình nền tảng, VF Connect Basic được VinFast cung cấp miễn phí trọn đời như một lớp hạ tầng số mặc định đi cùng mỗi chiếc xe. Gói dịch vụ này tập trung trải nghiệm kết nối ổn định, bao gồm các chế độ vận hành xe, giải trí cơ bản; quản lý, đồng bộ hồ sơ lái xe; bản đồ điều hướng cơ bản và các tính năng cảnh báo cơ bản trên xe.

Bên cạnh đó, VF Connect Basic vẫn đảm bảo tính năng cập nhật phần mềm từ xa. Chiếc xe luôn được làm mới thông qua các bản nâng cấp định kỳ, tương tự cách một thiết bị công nghệ được cập nhật để tối ưu hiệu suất theo thời gian.

Với những chủ xe chỉ sử dụng phương tiện cho nhu cầu tiêu chuẩn hàng ngày, VF Connect Basic là cấu hình phù hợp.

VF Connect Pro: Biến chiếc xe trở thành “trợ lý số” cá nhân

Bước sang nhóm dịch vụ nâng cao, người dùng VF Connect Pro được bổ sung bộ tính năng cốt lõi gồm trợ lý ảo VinFast 3.0 tích hợp AI tạo sinh, quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert).

Ở phiên bản 3.0, trợ lý ảo VinFast không chỉ phản hồi mệnh lệnh, mà có thể thấu hiểu ngữ cảnh hội thoại, ghi nhớ thói quen và điều chỉnh cách giao tiếp theo từng cá nhân. Hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin chuyên sâu, gợi ý lịch trình di chuyển, đề xuất điểm dừng chân và mang lại tương tác tự nhiên hơn trong suốt hành trình. Đáng chú ý, người dùng có thể cài đặt giọng nói của người thân hay bất kỳ ai, mang lại trải nghiệm di chuyển thân thiện, gần gũi.

Tính năng quản lý và giám sát xe từ xa đảm bảo an toàn và sự tiện lợi cho người dùng.

Tính năng Remote Control cho phép chủ xe theo dõi trạng thái phương tiện, điều khiển sạc hoặc kích hoạt điều hòa từ xa thông qua ứng dụng VinFast. Trong khi đó, tính năng Theft Alert gửi cảnh báo tức thì về điện thoại hoặc đồng hồ thông minh của khách hàng khi phát hiện dấu hiệu xâm nhập trái phép.

Trong cấu hình Pro, bộ tính năng cốt lõi này tạo nên một trải nghiệm tương tác chủ động và khả năng kiểm soát phương tiện rõ rệt hơn. Gói dịch vụ này phù hợp với những gia đình trẻ yêu thích công nghệ, những người làm việc văn phòng cần sự linh hoạt, hay các chủ xe mong muốn chiếc xe “hiểu” mình hơn.

VinFast công bố mức phí cho gói Pro ở 799.000 đồng cho 1 năm; 2,999 triệu đồng cho 5 năm hoặc 3,999 triệu đồng cho 10 năm. Hiện tại, 2 tính năng Remote Control và Theft Alert đang được cung cấp cho một nhóm khách hàng dùng thử miễn phí và sẽ chính thức trở thành đặc quyền dành riêng cho các khách hàng đăng ký gói VF Connect Pro trở lên kể từ ngày 1/4.

VF Connect Premium: Mở rộng không gian thông tin và giải trí

Bên cạnh tất cả tính năng áp dụng trong gói Pro, gói Premium được tích hợp thêm Vietmap Live Pro -hệ thống bản đồ với dữ liệu giao thông cập nhật liên tục. Không chỉ dẫn đường, ứng dụng này còn cảnh báo giới hạn tốc độ, camera phạt nguội và nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ người lái chủ động hơn khi di chuyển trong môi trường giao thông phức tạp.

Song hành lớp dữ liệu nâng cao là chợ ứng dụng VF Connect Store, cho phép truy cập trực tiếp các nền tảng giải trí như Spotify, YouTube ngay trên màn hình trung tâm. Bộ widget mở rộng cùng các chế độ thư giãn giúp người dùng cá nhân hóa trải nghiệm với xe theo sở thích riêng.

Hãng xe Việt công bố mức phí cho gói Premium ở 1,299 triệu đồng cho 1 năm hoặc 4,999 triệu đồng cho 5 năm.

Với cấu hình này, VF Connect Premium phù hợp với những khách hàng thường xuyên di chuyển, các gia đình mong muốn hành trình trở nên sinh động hơn cho mọi thành viên, hoặc những người xem chiếc xe như một phần mở rộng của không gian sống - nơi thông tin, kết nối và giải trí được tích hợp liền mạch.

VF Connect Prime: Kết nối liền mạch mỗi ngày

Ở cấu hình cao nhất, VF Connect Prime tích hợp đầy đủ tính năng của gói Premium và bổ sung 1 GB dữ liệu di động mỗi ngày. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập Internet trực tiếp trên xe và phát sóng Wi-Fi cho các thiết bị khác, duy trì kết nối liền mạch trong suốt hành trình, từ những cuộc họp trực tuyến đột xuất cho tới nhu cầu giải trí của cả gia đình.

Với những doanh nhân, chuyên gia thường xuyên công tác, gia đình di chuyển liên tỉnh hoặc người có nhu cầu làm việc linh hoạt trên đường, Prime mở ra khả năng biến cabin thành một không gian kết nối di động đúng nghĩa.

VinFast công bố mức phí cho gói Prime là 1,599 triệu đồng/năm - lựa chọn cho nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm kết nối toàn diện và liên tục.