Xe máy điện đổi pin Feliz II chạm đúng nhu cầu người Việt

Sự tiện lợi của hệ thống đổi pin cùng chi phí vận hành thấp khiến VinFast Feliz II nhanh chóng thu hút người dùng ngay từ giai đoạn mở cọc, đặc biệt tại các đô thị lớn.

"Chốt kèo" chiếc VinFast Feliz II ngay sau khi mở cọc, Minh Trang (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, trước đây khi học tập và làm việc ở nước ngoài, chị từng trải nghiệm xe đổi pin và nhận thấy rõ sự tiện lợi của các mẫu xe này. Do đó, việc VinFast ra mắt các mẫu xe đổi pin đã khiến chị háo hức chốt mua ngay lập tức.

Trải nghiệm đổi pin chỉ trong vài phút cùng bài toán chi phí vận hành tối ưu đang giúp VinFast Feliz II trở thành lựa chọn đáng chú ý trên thị trường xe máy điện.

Kể lại trải nghiệm của mình, chị Trang cho biết, thao tác đổi pin rất tiện lợi. Người dùng chỉ mất khoảng 1-2 phút là xe có thể tiếp tục hành trình.

Song song, hệ thống tủ đổi pin của VinFast đang được mở rộng tại nhiều khu vực, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ trong quá trình di chuyển.

"Tôi là nữ nhưng thao tác đổi pin cũng rất dễ dàng. Tôi tin rằng khi hệ sinh thái tiếp tục được mở rộng, việc sử dụng xe sẽ ngày càng thuận tiện và tôi có thể thoải mái vi vu dạo phố cùng bạn bè", chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh sự tiện lợi, chị cũng dành nhiều lời khen cho VinFast Feliz II nhờ thiết kế đẹp mắt, phù hợp với phong cách cá nhân của mình.

"Thiết kế của Feliz II tuân theo chuẩn thiết kế của dòng Feliz nên rất cao ráo, tôn dáng. Xe lại có thêm màu đỏ đun kết hợp với các chi tiết màu đen ấn tượng nên tôi đã chốt mua luôn", chị Trang hào hứng.

Thiết kế cao ráo cùng bảng màu trẻ trung giúp Feliz II trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều người dùng trẻ tại đô thị.

Tương tự chị Trang, nhiều khách hàng nhanh chóng chốt cọc Feliz II trong đợt mở cọc sớm từ đầu tháng 3. Đại diện một đại lý VinFast tại Hà Nội cho biết không ít khách hàng đến showroom và quyết định đặt cọc ngay, gần như không cần tìm hiểu thêm thông tin, bởi họ đã ấn tượng với sự tiện lợi của xe cũng như tin tưởng vào chất lượng các mẫu xe máy điện VinFast.

Feliz II chạm đúng nhu cầu người dùng

Các chuyên gia đánh giá, ngoài sự thuận tiện và nhanh chóng khi đổi pin, các dòng xe máy điện như VinFast Feliz II còn vượt trội khi xét về bài toán chi phí sử dụng.

Feliz II được đánh giá là mẫu xe điện phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị nhờ thiết kế gọn gàng, vận hành êm ái và chi phí sử dụng tối ưu.

Đơn cử, người dùng các mẫu xe đổi pin như Feliz II hiện nay đang nhận được ưu đãi miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết tháng 6/2028.

Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên. Đây chính là mấu chốt khiến người dùng, đặc biệt là các tài xế công nghệ, tin tưởng vào Feliz II.

Anh Nguyễn Quốc Dũng, tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết với chiếc xe máy anh đang sử dụng, khi chạy 170 km/ngày, cộng thêm việc giá xăng hiện nay đã lên tới hơn 20.000 đồng/lít, chi phí nhiên liệu anh phải bỏ ra trong 1 năm sẽ khoảng gần 25 triệu đồng. Đó là còn chưa kể chi phí bảo dưỡng 1 năm khoảng gần 5 triệu đồng. Tổng chi phí cho 1 năm lên tới gần 30 triệu. Con số này dự báo còn tăng cao trong điều kiện giá xăng vẫn tiếp tục tăng về dài hạn.

Trong khi đó, với Feliz II, anh không mất chi phí. Tiền bảo dưỡng theo anh cũng nhẹ bởi xe điện có cấu tạo không yêu cầu thay thế nhiều chi tiết.

Về chi phí sở hữu, mẫu xe Feliz II đang nhận được nhiều ưu đãi từ nhà sản xuất như giảm giá 6% trong khuôn khổ chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Đặc biệt, các khách hàng đặt cọc sớm Feliz II trước ngày 15/3 được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi.

Với những lợi thế rõ rệt về chi phí vận hành cùng sự tiện lợi của quá trình đổi pin, Feliz II đang dần cho thấy dáng dấp của một mẫu xe máy điện của mọi nhà ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.