VinFast Feliz II chinh phục khách hàng với ưu đãi ‘nhiều lớp’

Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng công nghệ đổi pin linh hoạt với chi phí 0 đồng giúp VinFast Feliz II tạo sức hút với khách hàng trẻ và dân công sở.

Làn sóng quan tâm càng được thể hiện rõ hơn trong giai đoạn mở cọc sớm kéo dài từ nay đến ngày 15/3, cũng như trong thời điểm giá xăng dầu đang tăng mạnh gần đây.

Ngoại hình “hợp gu”, vận hành vượt trội

Những ngày đầu tháng 3, Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi, chuyên viên marketing tại Hà Nội) đã nhanh chóng hoàn tất đặt cọc VinFast Feliz II - mẫu xe điện đổi pin đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

“Tôi chốt xe và quyết định xuống tiền cọc khá nhanh, vì thấy xe hợp gu mình, đặc biệt với màu xe đỏ đun, kết hợp với màu đen, nhìn rất đẹp”, Thùy Linh hào hứng chia sẻ.

Feliz II có diện mạo thời trang, khỏe khoắn.

Với Thùy Linh, chiếc xe không đơn thuần phục vụ việc đi làm mỗi sáng, mà còn là một phần của hình ảnh cá nhân. Feliz II ghi điểm với Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi phong cách thời trang, khỏe khoắn. Thiết kế tối giản giúp xe không bị “kén” độ tuổi hay phong cách, đồng thời vẫn đủ tinh tế để xuất hiện trong môi trường công sở.

Tuy nhiên với Thùy Linh, ngoại hình chỉ là bước khởi đầu. Yếu tố khiến chị quyết định “xuống tiền” nằm ở cấu hình vận hành và các thông số kỹ thuật được công bố. Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000 W, đạt tốc độ 70 km/h - mức phù hợp với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong nội đô. Động cơ đặt tại bánh sau giúp tối ưu không gian, đồng thời hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc mượt mà.

Tính thực dụng - yếu tố ngày càng được người trẻ ưu tiên - tiếp tục củng cố niềm tin của Thùy Linh vào quyết định của mình. Xe sử dụng hai viên pin LFP dung lượng 1,5 kWh/viên. Đây là dòng pin được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Đổi pin siêu tốc và cú hích từ loạt ưu đãi

Nếu phần lớn khách hàng trẻ bị thuyết phục bởi thiết kế thời trang và cấu hình vận hành, thì với anh Trần Xuân Huy (32 tuổi, chuyên viên tài chính tại TP.HCM), yếu tố khiến anh quyết định đặt cọc VinFast Feliz II lại nằm ở tính ưu việt của mô hình đổi pin.

“Công việc bận rộn, nên nếu sử dụng Feliz II và thao tác thay pin chỉ khoảng 1 phút thì còn nhanh hơn đổ xăng. Về chi phí thì khỏi nói, đổi pin được miễn phí, trong khi giá xăng thời điểm này tăng vun vút”, anh Huy chia sẻ.

Hạ tầng cũng là điểm tựa quan trọng củng cố niềm tin cho người dùng Feliz II. Đại diện V-Green cho biết đơn vị đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin và đặt mục tiêu đạt 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong quý I. Thêm vào đó, với xe điện đổi pin, người dùng vẫn được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31/5/2027, giúp tăng tính tiện lợi.

Không chỉ giải bài toán tiện lợi, Feliz II còn dễ dàng đến với người dùng hơn trong thời gian này nhờ loạt chính sách ưu đãi. Theo đó, với chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, khách hàng mua Feliz II được ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Đặc biệt, trong giai đoạn mở cọc sớm với mẫu Feliz II, khách hàng sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng.

Với các tài xế chạy dịch vụ hoặc những người chưa đủ khả năng mua xe ngay tức thì, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng có thể trả góp và nhận xe ngay với lãi suất ưu đãi, cố định trong thời gian đầu.

Chương trình đổi pin miễn phí là ưu đãi hấp dẫn khiến nhiều khách hàng “xuống tiền” để sở hữu các sản phẩm xe điện VinFast.

Bên cạnh đó, tất cả khách hàng mua Feliz II đều được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) đến hết ngày 30/6/2028. Riêng các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên. Điều này có nghĩa khách hàng sẽ có tới 2,5 năm hoàn toàn không cần lo lắng về chi phí năng lượng.

Theo các chuyên gia thị trường, sự kết hợp giữa thiết kế hợp thị hiếu, vận hành ổn định, mô hình đổi pin tiện lợi và chính sách bán hàng linh hoạt đang tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho Feliz II. Mẫu xe này được xem là một trong những lựa chọn hợp lý cho nhóm khách hàng trẻ và dân văn phòng cũng như phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng.