California đang mạnh tay với những chủ xe lợi dụng "biển số Montana" để tránh thuế, trong một vụ án trị giá hơn 20 triệu USD.

Một nhóm 14 cá nhân đã bị cáo buộc liên quan đến hơn 20 triệu USD giá trị xe sang, được đăng ký và gắn biển ngoài tiểu bang dù thực tế sinh sống và sử dụng tại California (Mỹ). Các cáo trạng gồm âm mưu trốn thuế, rửa tiền và khai man.

Hàng loạt siêu xe đắt tiền "trốn thuế"?

Các phương tiện liên quan đều là siêu xe như McLaren Elva ( 1,8 triệu USD ), Porsche 918 Spyder ( 1,5 triệu USD ) và Ferrari F12tdf ( 1,26 triệu USD ). Chỉ riêng thuế đăng ký ở California đã lên tới 7,25%, tương đương 72.500 USD cho một chiếc xe trị giá 1 triệu USD .

Hàng loạt những siêu xe đắt tiền như Porsche 918 Spyder, Ferrari F12tdf, McLaren Elva... nằm trong "đường dây" lợi dụng chính sách thuế của bang Montana để không phải đóng thuế bán hàng tại California.

Nhờ đăng ký tại Montana, các chủ xe ban đầu đã tiết kiệm được khoản thuế lớn này. Các tin nhắn được nêu trong hồ sơ vụ án cho thấy rõ ý định trốn thuế. Một tin nhắn viết: "Đừng để chính quyền California biết gì về chiếc xe này".

Một người khác so sánh California với Montana: "Tiết kiệm 70.000 USD - không thể tin đăng ký ở Montana kéo dài 5 năm - thật điên rồ… California 'quá ngáo'. Trả 3.000 USD để sở hữu xe 600.000 USD trong 5 năm (Montana) - ở Cali thì 75.000 USD trong 5 năm. Thật ngu ngốc".

Với mức thuế bán hàng cũng như việc yêu cầu kiểm định kỹ thuật định kỳ, bang California là một trong những nơi "siết" các mẫu siêu xe và xe hiệu năng cao khắc khe nhất nước Mỹ.

Tổng chưởng lý California Rob Bonta nhấn mạnh: "Khi những kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng pháp luật và nộp giấy tờ gian lận để trốn nghĩa vụ, Bộ Tư pháp California sẽ không đứng yên. Mỗi đồng thuế chưa nộp là một đồng lấy đi từ đường sá, trường học và các dịch vụ thiết yếu của cộng đồng. Các hành vi gian lận hàng triệu USD từ tiền thuế sẽ không được dung thứ. Thông báo hôm nay là lời nhắc nhở: nếu vi phạm pháp luật, gian lận và trộm cắp, văn phòng tôi sẽ buộc bạn chịu trách nhiệm".

California khẳng định đây không phải chiến thuật mới. Từ tháng 6/2023, tiểu bang đã sử dụng các thiết bị đọc biển số tự động (ALPR) kết hợp với hồ sơ đăng ký và thuế để phát hiện những xe đăng ký ngoài tiểu bang nhưng thực tế được lái và cất giữ tại California.

Những siêu xe này có thể được cất giấu tại các garage bí mật tại California, tuy nhiên chính quyền bang này đã sử dụng hệ thống đọc biển số tự động (ALPR) kết hợp với hồ sơ đăng ký và thuế để truy tìm.

Đến nay, nỗ lực này đã thu hồi 2,3 triệu USD tiền thuế và phí đăng ký từ các phương tiện "gian lận đăng ký". Giám đốc DMV Steve Gordon cho biết: "Sự hợp tác giữa DMV và CDTFA đã nhanh chóng mang lại kết quả, giúp thu hồi khoản tiền thuế quan trọng cho tiểu bang. Chúng tôi khuyến khích mọi cư dân California làm điều đúng đắn và đăng ký xe tại đây nếu họ sử dụng xe ở California".

Tại sao nhiều siêu xe tại Mỹ mang biển số Montana?

Điều làm nên lỗ hổng trong chính sách này đến từ chính sách thuế và luật đăng ký xe cởi mở: không có thuế bán hàng, không kiểm định khí thải, cũng chẳng yêu cầu kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Tại Mỹ, chỉ có 5 bang không thu thuế bán hàng, và Montana là một trong số đó, trong khi con số này tại California lên đến 7,5%.

Việc đăng ký xe ở bang Montana không phải là bất hợp pháp nếu được thực hiện đúng cách, nhưng điều này đặt ra câu hỏi về sự công bằng trong đóng góp cho cơ sở hạ tầng cho tiểu bang sở tại.

Thuế bán hàng của tiểu bang (State Sales Tax) là loại thuế mà người tiêu dùng tại Mỹ phải nộp khi mua hàng hóa, bao gồm cả ôtô mới hoặc đã qua sử dụng. Mức thuế này do từng tiểu bang quy định và có thể dao động từ 0% đến hơn 10%, tùy khu vực.

Để hưởng ưu đãi này, nhiều người tìm đến các công ty dịch vụ tại Montana. Những công ty này sẽ lập ra một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) tại Montana, đứng tên sở hữu hợp pháp chiếc xe một cách để hợp thức hóa việc đăng ký mà không cần sống ở bang này. Tổng chi phí cho toàn bộ quy trình chỉ rơi vào khoảng 1.825 USD , bao gồm cả "thuế xa xỉ" 825 USD của bang.