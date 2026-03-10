Ford Ranger không còn là bán tải bán chạy nhất Việt Nam?

Sau nhiều năm độc tôn ở vị trí đầu bảng, Ford Ranger đã chính thức bị cái tên mới vượt mặt trong tháng 2, mở ra một chương mới đầy kịch tính cho cuộc đua giành thị phần ở nhóm bán tải.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, doanh số nhóm bán tải vừa trải qua những sự thay đổi đầy bất ngờ ở tháng sau Tết.

Ford Ranger không còn bán chạy nhất

Ngay ở kỳ báo cáo doanh số tháng 2, Ford Ranger bán được 809 chiếc, giảm đến gần một nửa lượng xe so với tháng một. Điều này khiến ông trùm bất ngờ rơi xuống vị trí bán chạy thứ 2 phân khúc và chịu xếp sau một cái tên mới mà cũ.

Về cơ bản, Ranger vẫn thừa khả năng dẫn đầu phân khúc và lấy lại vị trí nhất bảng trong các tháng tới. Tại Việt Nam, đây là mẫu bán tải duy nhất có đa dạng phiên bản. Cụ thể, Ranger được bán với tổng 7 biến thể, giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến cao nhất 1,299 tỷ đồng .

Ford Ranger không còn là bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam ở kỳ báo cáo gần nhất. Ảnh: Ford.

Đây cũng là mẫu xe bán tải thường xuyên được hưởng ưu đãi. Trong tháng 3, Ranger bản Wildtrak được giảm 50% phí trước bạ. Khách hàng mua xe được tặng thêm một camera hành trình, nâng tổng giá trị khuyến mại lên mốc 35 triệu đồng.

Quay lại câu chuyện doanh số, ông trùm bán tải mất vị thế dẫn đầu, vậy mẫu xe nào đã vượt mặt?

Bất ngờ ở Toyota Hilux

Cái tên làm nên bất ngờ là Toyota Hilux - mẫu bán tải vừa trải qua đợt nâng cấp thế hệ mới vào tháng một. Doanh số của Hilux trong kỳ báo cáo tháng 2 đạt 871 chiếc, trở thành bán tải bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 2.

Từ nhiều năm, đây có thể xem là lần đầu tiên Hilux vượt mặt được Ranger. Rõ ràng doanh số của Hilux là kết quả của khoảng thời gian dài nhận đặt cọc trước khi ra mắt, cộng dồn doanh số bán mới.

Tuy nhiên, điều này đã đủ để mẫu bán tải Nhật phả sức nóng lên phân khúc vốn luôn được đánh giá là nhàm chán, không có cơ hội đổi thế cờ. Sau Hilux, Ranger, các mẫu bán tải còn lại trong phân khúc vẫn đang trong tình trạng doanh số mờ nhạt.

Toyota Hilux là bán tải bán chạy nhất tháng 2. Ảnh: Phong Vân.

Dưới sức ảnh hưởng của mùa Tết cùng sức ép ngày càng lớn giữa Ranger và Hilux, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-max vẫn có doanh số không đến 100 chiếc/tháng trong kỳ báo cáo gần nhất. Cụ thể, Mitsubishi bán được 63 chiếc Triton trong tháng 2, còn D-max ghi nhận doanh số 97 chiếc.

Có thể thấy sự trỗi dậy của Toyota Hilux không chỉ là một hiện tượng doanh số nhất thời mà còn là lời cảnh báo có trọng lượng gửi đến Ford Ranger. Dù kết quả này phần nào đến từ lượng đơn hàng cộng dồn, nhưng nó cũng chứng minh sức hút của những nâng cấp mới trên Hilux đã thực sự chạm đến nhu cầu của người dùng.

Trong bối cảnh các mẫu xe còn lại như Triton hay D-Max vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, cuộc đua song mã giữa Ranger và Hilux hứa hẹn sẽ đưa phân khúc bán tải vốn được xem là "nhàm chán" trở nên sôi động và khó đoán hơn trong thời gian tới.