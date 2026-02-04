Tình trạng pin xe điện Xiaomi SU7 sau khi 'cày ải' hơn 265.000 km

Chiếc xe điện Xiaomi SU7 vẫn duy trì được mức dung lượng pin khả dụng khá cao dù trải qua tần suất sử dụng gần 600 km/ngày.

Theo Car News China, một chủ xe điện Xiaomi SU7 vừa cho biết gói pin cao áp của chiếc sedan thuần điện vẫn giữ được 94,5% dung lượng khả dụng sau khi đã “cày ải” quãng đường 265.000 km trong vòng 476 ngày kể từ thời điểm sở hữu.

“Tôi đã ngạc nhiên khi Xiaomi thông báo kết quả. Ban đầu tôi nghĩ chiếc xe chỉ có thể giữ được 90% dung lượng khả dụng, nhưng mức 94,5% thực sự đáng kinh ngạc”, chủ xe tên Feng chia sẻ.

Gần 600 km/ngày

Chiếc Xiaomi SU7 Pro RWD đã được sử dụng trung bình gần 600 km/ngày trong khoảng thời gian 476 ngày. Cường độ sử dụng cao được đánh giá sẽ gây ra ít nhiều khó khăn khi muốn duy trì hoạt động ổn định đến hết vòng đời, ngay cả với những mẫu xe chạy xăng.

Gói pin 94,3 kWh của xe về lý thuyết đã phải trải qua khoảng 506 chu kỳ sạc-xả hoàn chỉnh. Số chu kỳ sạc-xả thực tế có thể cao hơn nhiều, do phần lớn chủ xe điện đều tuân thủ khuyến nghị sạc 20-80% dung lượng pin thay vì xả cạn và sạc đến khi đầy.

Dung lượng khả dụng còn lại của pin xe điện Xiaomi SU7 Pro sau khoảng 265.000 km.

Khi đặt vào bối cảnh chung của ngành công nghiệp xe điện toàn cầu, dữ liệu này khá đáng chú ý.

Hầu hết nhà sản xuất ôtô điện trên thế giới đang cho bảo hành pin trong vòng 8 năm hoặc 150.000 km, với 20-30% là ngưỡng suy giảm dung lượng khả dụng chấp nhận được.

Ngay cả hãng xe điện tên tuổi Tesla cũng đang bảo hành pin cho Model 3, Model Y trong 8 năm hoặc 160.000 km, yêu cầu dung lượng khả dụng của pin còn tối thiểu 70%.

Bên cạnh pin, các bộ phận khác của chiếc Xiaomi SU7 Pro nói trên cũng cho thấy mức độ hao mòn tối thiểu. Độ sâu gai lốp vẫn duy trì ở 8 mm - tức nằm trong thông số kỹ thuật bình thường của xe mới. Má phanh cũng chưa phải thay thế.

Nhắm đến 600.000 km trong 3 năm

Theo Car News China, ông Feng thậm chí đang lên kế hoạch đẩy chiếc Xiaomi SU7 Pro vượt qua nhiều giới hạn hơn, nhắm mục tiêu trở thành người đầu tiên vận hành chiếc sedan điện Xiaomi đạt đến mốc ODO 600.000 km trong 3 năm.

“So với một chiếc xe thông thường, tôi đã tiết kiệm được hơn 100.000 NDT (khoảng 14.300 USD ) chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe điện Xiaomi SU7”, ông Feng chia sẻ.

Xe đã chạy hơn 265.000 km trong vòng 476 ngày.

Thế hệ đầu tiên của Xiaomi SU7 đến thời điểm hiện tại đã ngừng sản xuất. Thế hệ thứ hai của mẫu sedan thuần điện vừa được tiết lộ gần đây, dự kiến chính thức bán ra từ tháng 4.

Trong 2 tuần đầu mở bán, Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận lượng đơn đặt trước gần chạm ngưỡng 100.000 lượt.