Hyundai Santa Fe facelift cháy khi đang chạy thử?

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nhưng thời gian ra mắt Hyundai Santa Fe Facelift dường như vẫn không bị ảnh hưởng.

Một chiếc xe thử nghiệm Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa bốc cháy dữ dội ngay sau khi rời nhà máy Ulsan (Hàn Quốc), khiến hãng xe này phải lập tức mở cuộc điều tra khẩn cấp.

Vụ việc xảy ra gần trạm thu phí đường cao tốc Ulsan thuộc huyện Ulju, ngay sau khi chiếc xe rời khỏi tổ hợp sản xuất của Hyundai để thực hiện lộ trình chạy thử nghiệm định kỳ. Theo báo cáo từ Naver, đây là mẫu xe tiền thương mại dành cho thị trường xuất khẩu. Dù chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn và không có thương vong về người.

Hiện tại, Hyundai vẫn chưa tiết lộ thông số kỹ thuật về hệ truyền động của chiếc xe gặp nạn, dẫn đến nhiều đồn đoán trong giới công nghệ.

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là biến thể sử dụng công nghệ EREV (Xe điện mở rộng phạm vi) đang được Hyundai phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng mọi kết luận vào lúc này đều là quá sớm, bởi đến hiện tại nguyên nhân của đám cháy vẫn chưa được xác định.

Xác xe Hyundai Santa Fe cháy rụi sau hỏa hoạn. Ảnh: Naver.

Lửa có thể bắt nguồn từ đường ống dẫn nhiên liệu, rò rỉ dầu hoặc hệ thống điện phụ trợ thay vì cụm pin.

Sau đó, Hyundai khẳng định việc xảy ra sự cố trong giai đoạn thử nghiệm là một phần của quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo an toàn tối đa trước khi sản xuất hàng loạt.

Hãng đã thu hồi xác xe để thực hiện giám định pháp y chi tiết.

Cho đến nay, Hyundai chưa đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với lộ trình ra mắt Santa Fe mới hay chiến lược điện hóa của tập đoàn.

Sự cố này được xem là một lời nhắc nhở về những thách thức mà các nhà sản xuất phải đối mặt khi cân bằng giữa đổi mới công nghệ và tiêu chuẩn an toàn khắt khe. Kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy sẽ chỉ được công bố sau khi quá trình điều tra kỹ thuật kết thúc.