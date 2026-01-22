Siêu xe điện Trung Quốc sắp bán tại châu Âu, giới hạn 1.000 xe

Mẫu siêu xe điện Trung Quốc của thương hiệu được Xiaomi chống lưng sẽ sớm đến tay khách hàng châu Âu. Xe lắp ráp tại Italy với số lượng có hạn.

Theo Car News China, siêu xe điện Trung Quốc SC-01 sẽ sớm bán ra cho khách hàng châu Âu. Nhà sáng lập thương hiệu Feng Xiaotong đã xác nhận thông tin này, đồng thời tiết lộ dây chuyền lắp ráp mẫu siêu xe thuần điện sẽ đặt tại Italy.

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, SC-01 ban đầu có tên Small Sports Car SC-01. Đây là sản phẩm của công ty khởi nghiệp Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT) do Feng Xiaotong sáng lập.

Tập đoàn Xiaomi được cho là đã rót vào đây hàng chục triệu NDT để đầu tư dự án, nhà đồng sáng lập Xiaomi cũng đồng thời nằm trong giới lãnh đạo TGAT.

Dự án này gặp một vài thách thức ban đầu, chỉ có thể hiện thực hóa quá trình sản xuất sau khi bắt tay với JMEV. Mẫu xe sau đó đổi tên thành SC-01 như hiện tại, bán ra tại Trung Quốc từ tháng 4/2025 với giá 229.800 NDT, tương đương khoảng 33.010 USD .

Chia sẻ với Car News China, nhà sáng lập Feng Xiaotong xác nhận mẫu siêu xe điện đầu tiên của thương hiệu sẽ bán ra tại châu Âu với số lượng giới hạn 1.000 xe. Vị này nhấn mạnh mục tiêu của SC-01 sẽ là thách thức các mẫu xe thương hiệu Porsche.

SC-01 được đồn đoán sẽ có giá khoảng 61.200 EUR tại châu Âu, tức khoảng 71.830 USD . Các hình ảnh teaser chính thức của xe sẽ được hãng công bố vào ngày 24/1, giá bán sẽ được thông báo tại thời điểm ra mắt.

SC-01 là mẫu roadster thuần điện với ngoại thất lấy cảm hứng từ Ferrari. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.106 x 1.830 x 1.170 mm, chiều dài cơ sở 2.503 mm.

Điểm nổi bật của SC-01 là khung sườn dạng ống, giúp khối lượng xe giảm xuống còn 1.365 kg. Trọng tâm xe cũng khá thấp, đạt 380 mm so với mặt đường.

Cung cấp sức mạnh cho siêu xe thuần điện là 2 động cơ nam châm vĩnh cửu đồng bộ, phân bổ đều trên trục trước và trục sau. Mỗi motor điện mạnh 214 mã lực, cung cấp công suất đầu ra tối đa 429 mã lực cho mẫu roadster thuần điện. SC-01 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Gói pin NMC dung lượng 60 kWh đặt sau lưng ghế cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 500 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình CLTC. Bộ pin này có thể sạc lại 30-80% dung lượng trong 36 phút.