Nơi đứng ngoài đà tăng trưởng của thị trường xe điện toàn cầu

Việc chấm dứt các khoản ưu đãi khiến doanh số của thị trường xe điện Bắc Mỹ sụt giảm trong năm vừa rồi.

Theo Carscoops, thị trường xe điện toàn cầu vừa trải qua một năm 2025 khá tích cực khi doanh số đạt 20,7 triệu xe, tương đương tăng trưởng đến 20% so với năm 2024.

Riêng trong tháng 12/2025, đã có khoảng 2,1 triệu xe điện đến tay khách hàng toàn cầu, chứng tỏ đà tăng trưởng doanh số xe điện đã được duy trì tại nhiều nơi cho đến tận cuối năm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xe điện lớn nhất với 12,9 triệu xe bán ra, tăng trưởng 17%. Tiêu thụ xe điện ở châu Âu cũng tăng mạnh 33% để đạt 4,3 triệu xe trong năm vừa rồi. Nhóm các thị trường còn lại ghi nhận tăng trưởng chung 48%, doanh số đạt 1,7 triệu xe.

Trên toàn khu vực Bắc Mỹ, doanh số xe điện ghi nhận mức sụt giảm 4%, theo báo cáo của Rho Motion.

Mức giảm thường niên tại Bắc Mỹ là một phần của những biến động mạnh mẽ diễn ra cuối năm ngoái. Khách hàng từng đổ xô mua ôtô điện, “tranh thủ” tận dụng các khoản ưu đãi thuế liên bang khiến doanh số tăng lên, nhưng cũng nhanh chóng giảm mạnh khi ưu đãi kết thúc từ cuối tháng 9/2025.

Việc bãi bỏ các khoản ưu đãi thuế liên bang tại Mỹ được Carscoops nhận định đã giáng đòn mạnh vào thị trường xe điện xứ cờ hoa. Phản ứng của khách Mỹ đã được dự báo từ trước, thể hiện qua việc doanh số xe điện nước này trong năm vừa rồi chỉ đạt mức tăng trưởng 1%.

Doanh số xe điện tại Mỹ từng tăng vọt vào các tháng 8 và 9, trước khi giảm gần 50% trong quý cuối năm 2025.

Tình hình còn kém khả quan hơn tại Canada. Quốc gia nằm gần cực Bắc đã cắt giảm các ưu đãi cho xe điện từ đầu năm ngoái, dẫn đến đà sụt giảm doanh số đến 49% trong cả năm 2025.

Lúc này, giới phân tích tin rằng doanh số xe điện tại Mỹ trong năm 2026 sẽ giảm khoảng 30%. Trước những dự báo bi quan, Ford gần đây loại bỏ bán tải thuần điện F-150 Lightning để chuyển sang xe hybrid, thương hiệu Ram cũng quyết định sẽ không theo đuổi bán tải chạy điện.

Ford dừng sản xuất bán tải điện F-150 Lightning. Ảnh: Ford.

Trong khi đó tại châu Âu, khách hàng đang được nhận các khoản trợ cấp lớn hơn giữa lúc các loạt quy định về khí thải sắp được áp dụng. Ở Đức, doanh số xe điện tăng 48%. Mức tăng này đạt 27% tại Anh.

Pháp từng có khởi đầu chậm chạp nhưng đã kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng. Sau giai đoạn doanh số bết bát hồi đầu năm, Pháp đã đẩy mạnh các ưu đãi dành cho khách hàng, khiến doanh số tăng trưởng dương trong cả năm vừa rồi.

Dữ liệu bán hàng cho thấy doanh số xe điện ở Đông Nam Á gần như tăng gấp đôi. Mức tăng ở Nam và Trung Mỹ ghi nhận ở mức 49%. Sức mua xe điện ở Hàn Quốc tăng 50% nhờ loạt xe mới bên cạnh các ưu đãi của chính quyền.

Nhật Bản tỏ ra kiên định với xe hybrid. Nhóm ôtô thuần điện tiếp tục đóng góp khoảng 3% doanh số xe mới tại đất nước mặt trời mọc trong cả năm vừa rồi.