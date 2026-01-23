Xe Honda CR-V chạy bằng hydro chưa đến Việt Nam đã bị khai tử

Hạ tầng trạm sạc hydro ít ỏi là một trong những lý do dẫn đến "bản án tử" cho mẫu xe Honda CR-V e:FECV.

Theo thông báo mới nhất từ Honda, liên doanh sản xuất pin nhiên liệu cho xe hydro Honda CR-V giữa hãng và General Motors (FSCM) sẽ chính thức dừng hoạt động vào cuối năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu CR-V e:FCEV, chiếc xe duy nhất sử dụng công nghệ pin này, cũng sẽ sớm bị khai tử.

Honda xác nhận việc lắp ráp xe tại Trung tâm Sản xuất Hiệu suất cao (PMC) ở Ohio sẽ chỉ tiếp tục cho đến khi lượng pin nhiên liệu dự trữ cuối cùng được sử dụng hết. Kể từ khi ra mắt vào mùa hè năm 2024, CR-V e:FCEV chỉ được phân phối dưới hình thức cho thuê tại 12 đại lý ở bang California (Mỹ).

Theo người phát ngôn của hãng, hiện có khoảng 200 chiếc đã được bàn giao tới khách hàng. Đây là một con số khiêm tốn nhưng tương đối ổn định nếu so sánh với đối thủ trực tiếp là Toyota Mirai (chỉ bán được 210 chiếc trong năm qua) trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc hydro còn hạn chế.

Điểm độc đáo nhất của CR-V e:FCEV chính là sự kết hợp giữa pin năng lượng hydro và hệ thống plug-in hybrid. Xe được trang bị động cơ điện đặt trước công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm.

Honda CR-V e:FCEV được trang bị bình chứ đến 4,3 kg hydro cho phạm vi hoạt động hơn 400 km. Ảnh: Honda.

Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 17,7 kWh, cho phép chạy thuần điện 47 km và bình chứa 4,3 kg hydro giúp tổng quãng đường di chuyển đạt 435 km.

Dù khai tử CR-V e:FCEV, Honda khẳng định không từ bỏ tham vọng hydro. Hãng đang nghiên cứu thế hệ pin nhiên liệu tiếp theo do chính mình tự phát triển để mở rộng mảng kinh doanh này trong tương lai.

Trong khi đó, nhà máy PMC tại Ohio sẽ được chuyển đổi công năng để tập trung sản xuất dòng xe giao hàng điện Fastport eQuad. Hiện tại, khách hàng tại California vẫn có thể thuê mẫu xe này với giá 459 USD /tháng kèm gói hỗ trợ nhiên liệu hydro trị giá 15.000 USD cho đến khi kho xe cạn kiệt.