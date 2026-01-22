Xe xăng tại Việt Nam có thực sự lép vế trước ôtô điện?

Doanh số ôtô điện tại Việt Nam tăng mạnh, tuy nhiên chưa thể khiến những mẫu xe xăng bán chạy giảm sức hút.

Ford Territory tăng trưởng tốt, lọt top 10 xe xăng bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam vừa có năm thứ 2 liên tiếp chứng kiến một hãng xe thuần điện trở thành cái tên bán tốt nhất. Doanh số VinFast trong năm 2025 vượt mốc 175.000 xe, cao hơn gấp nhiều lần so với các hãng xe xăng của Nhật, Mỹ, Hàn.

Tại Việt Nam Xe xanh - đặc biệt là ôtô thuần điện - có thể xem như đang trải qua giai đoạn "màu hồng" khi doanh số và số lượng đại diện đều tăng trưởng. Giữa xu hướng mạnh mẽ này, nhóm ôtô động cơ đốt trong có thực sự chịu ảnh hưởng?

Xe điện bán chạy, xe xăng thế nào?

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường trong năm 2025 tăng trưởng 10,5% với tổng cộng 375.736 xe các loại đã đến tay khách Việt. Trong số này, nhóm ôtô du lịch của các thương hiệu thành viên VAMA đạt doanh số 104.627 xe, tương đương tăng trưởng 3%.

Loạt hãng xe nổi bật là thành viên VAMA bao gồm Toyota, Ford, Mitsubishi, Mazda, Honda, Kia, Suzuki, Peugeot và Isuzu. Các hãng này hiện không bán ôtô điện, do đó doanh số xe du lịch theo báo cáo của VAMA toàn bộ là xe động cơ đốt trong.

Từ đây, thị trường xe xăng nhìn chung vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương về doanh số, bất chấp thị phần ngày càng phình to của xe điện mà VinFast là đại diện tiêu biểu.

VinFast bán chạy nhất Việt Nam trong 2 năm liên tiếp. Ảnh: VinFast.

Hồi năm 2024, danh sách xe xăng bán chạy nhất Việt Nam chứng kiến những cái tên gồm Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, Mazda CX-5, Mitsubishi Xforce và Toyota Vios nắm giữ các vị trí dẫn đầu. Bước sang năm 2025, gần như toàn bộ số xe này đều tăng trưởng dương về doanh số.

Cụ thể, doanh số Mitsubishi Xpander tăng nhẹ từ 19.498 xe lên thành 19.891 xe, giúp mẫu MPV cỡ nhỏ dẫn đầu nhóm xe xăng bán chạy. Ford Ranger và Mazda CX-5 đạt mức tăng trưởng lần lượt 6,8% và 16,8%. Lượng tiêu thụ Mitsubishi Xforce cũng tăng thêm 7,8% trong năm 2025 để đạt 15.524 xe.

Riêng Toyota Vios ghi nhận doanh số giảm 5,5%, chỉ bán được 13.424 xe trong năm vừa rồi.

Năm 2025 cũng không diễn ra quá thuận lợi dành cho một mẫu sedan cỡ B khác là Hyundai Accent. Doanh số Hyundai Accent giảm gần 50% so với năm 2024, đẩy mẫu sedan cỡ B này ra khỏi top 10 xe xăng bán chạy.

Mẫu xe Doanh số cả năm 2024 (xe) Doanh số cả năm 2025 (xe) Tăng/Giảm Mitsubishi Xpander 19.498 19.891 Tăng Ford Ranger 17.508 18.692 Tăng Mazda CX-5 14.781 17.262 Tăng Mitsubishi Xforce 14.407 15.524 Tăng Toyota Yaris Cross 11.174 14.601 Tăng Toyota Vios 14.210 13.424 Giảm Ford Everest 10.841 13.056 Tăng Ford Territory 8.125 12.786 Tăng Honda City 10.500 10.899 Tăng Hyundai Tucson 6.641 9.243 Tăng Hyundai Creta 8.640 9.046 Tăng Hyundai Accent 13.538 7.088 Giảm

Ở chiều hướng ngược lại, Ford Territory và Hyundai Tucson đạt mức tăng trưởng lần lượt 57,4% và 39,2%, thành công góp mặt vào danh sách 10 xe xăng bán chạy nhất năm tại Việt Nam với doanh số tương ứng lần lượt 12.786 xe và 9.243 xe.

Loạt ôtô chạy xăng bán tốt nhất Việt Nam năm ngoái còn có Toyota Yaris Cross, Ford Everest, Honda City và Hyundai Creta. Tất cả đều tăng trưởng dương về doanh số trong năm 2025, dù doanh số 9.046 xe là chưa đủ để Hyundai Creta tiếp tục giữ một suất trong top 10 bán chạy.

Có thể phát triển song hành

Làn sóng điện hóa tại Việt Nam từng khiến không ít người cảm thấy hoài nghi về khả năng duy trì sức bán của nhóm ôtô trang bị động cơ đốt trong, vận hành bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu.

Tuy vậy, diễn biến doanh số năm vừa rồi cho thấy dù ôtô thuần điện tăng trưởng mạnh, những mẫu xe xăng bán chạy tại Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng doanh số, ít nhất theo số liệu bán hàng của năm 2025.

Thậm chí như đã chỉ ra phía trên, đa phần đại diện trong top xe xăng/dầu bán chạy còn ghi nhận lượng bán ra tăng cao hơn so với 12 tháng của năm 2024.

Việc vẫn còn nhiều khách hàng Việt trung thành với ôtô động cơ đốt trong nhiều khả năng là lý giải hợp lý nhất cho diễn biến hiện tại của thị trường.

Thị trường Việt vẫn còn chỗ cho xe xăng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Bất chấp nhóm xe điện tăng trưởng mạnh và thị phần ngày càng mở rộng, vẫn có một bộ phận không nhỏ khách Việt trung thành với các mẫu xe động cơ đốt trong, ưu tiên chọn mua ôtô chạy xăng/dầu cho cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều hãng xe cũng liên tiếp trình làng nhiều mẫu xe xăng mới, hoặc bản nâng cấp, thế hệ mới của loạt xe động cơ đốt trong hiện có.

Năm qua, thị trường ôtô Việt Nam đã chào đón Mitsubishi Destinator cùng các mẫu xe xăng mới của Geely và Skoda, bản nâng cấp của Hyundai Creta và Honda HR-V, hay thậm chí những mẫu xe xăng hiệu suất cao như Skoda Octavia RS và Volkswagen Golf R Performance.

Song song với những mẫu xe thuần xăng, các hãng truyền thống cũng trình làng thêm lựa chọn xe hybrid, giúp ôtô động cơ đốt trong duy trì vị thế mà vẫn đảm bảo lộ trình xanh hóa giao thông.

Mục tiêu "hybrid hóa" danh mục sản phẩm của Toyota, Honda và Suzuki được thể hiện qua loạt xe lai xăng-điện mới, hay kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Số xe này về cơ bản vẫn là ôtô động cơ đốt trong, có thể góp phần xây chắc "thành trì doanh số" cho xe xăng trước làn sóng ôtô thuần điện.

Bổ sung phiên bản hybrid là cách các hãng xe Nhật tăng khả năng cạnh tranh cho ôtô động cơ đốt trong. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Loạt ưu đãi mà các hãng xe truyền thống áp dụng giai đoạn gần đây, dù với mục đích gì, cũng giúp xe xăng cải thiện doanh số tại nhiều thời điểm trong năm vừa qua.

So với ôtô thuần điện, xe xăng đang tỏ ra có phần "lép vế" về chi phí sở hữu và chi phí sử dụng, do đó những chương trình khuyến mại với giá trị có thể đến vài trăm triệu đồng đã ít nhiều giảm áp lực tài chính cho khách hàng, từ đó kích cầu và tăng sức mua.

Khi chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho ôtô điện tại Việt Nam vẫn còn hiệu lực, dư địa phát triển của nhóm xe này trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo nhìn chung vẫn còn khá lớn.

Không chỉ VinFast, loạt thương hiệu thuần điện khác như Wuling, BYD hay những cái tên sắp tham gia gồm Omoda, Jaecoo hay Zeekr và Lotus đều có cơ hội sở hữu doanh số tốt tại Việt Nam. Bài toán mà các hãng xe điện cần phải tìm lời giải tại Việt Nam, bên cạnh giá trị thương hiệu còn là câu chuyện về hạ tầng trạm sạc công cộng.

Hạ tầng trạm sạc sẽ là yếu tố then chốt với thành/bại của bất kỳ hãng xe điện nào tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trong khi đó, xe xăng sẽ tiếp tục phải đối diện với áp lực từ nhóm ôtô thuần điện. Những nỗ lực của hãng trong năm vừa qua, bao gồm ra mắt xe mới, bổ sung lựa chọn hybrid hay đẩy mạnh ưu đãi, đã cho thấy tác động tích cực đến tình hình doanh số nói chung.

Thách thức sẽ ngày càng tăng cao cho nhóm thương hiệu ôtô truyền thống. Tuy nhiên về cơ bản, xe xăng đến lúc này vẫn có thể "sống khỏe" và song hành cùng ôtô thuần điện trên đường sá công cộng tại Việt Nam.