Danh sách xe 'ế' tại Việt Nam - giá rẻ, xe to chưa chắc bán chạy

Nhóm xe bán ít nhất Việt Nam 2025 ghi nhận đến 4 sedan. Không có khả năng bán chạy, nhiều cái tên trong nhóm xe 'ế' này cũng đã bị dừng bán.

Khi thị trường ôtô Việt khép lại năm 2025, bên cạnh màn lên ngôi của VinFast hay đà sa sút của Hyundai, danh sách những mẫu xe bán chậm nhất cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ.

Tạm bỏ qua một số cái tên chỉ vừa bán ra trong nửa cuối năm như Suzuki Fronx (231 xe) hay Ford Mustang Mach-E (22 xe), danh sách 10 ôtô sở hữu doanh số kém nhất Việt Nam có khá nhiều mẫu sedan, thậm chí phần nhiều trong số này còn bị hãng cho dừng bán.

Sedan ế ẩm

Nếu không tính những cái tên mới bán ra tại Việt Nam trong giai đoạn 6 tháng cuối năm, danh sách 10 ôtô bán chậm nhất năm vừa rồi có đến 4 mẫu sedan, bên cạnh mẫu xe hiệu năng cao Honda Civic Type R.

Honda Civic Type R vốn sở hữu giá bán cao và đặc thù kén khách, do đó việc mẫu hot-hatch đứng cuối bảng thống kê doanh số với chỉ 2 xe bàn giao thành công cho khách Việt trong cả năm vừa rồi là không khó để lý giải.

Mẫu xe Doanh số 2025 tại Việt Nam (xe) Ghi chú Toyota Alphard 289

Toyota Corolla Altis 285

Suzuki Jimny 271

Kia K5 267

Toyota Innova 264 Đã dừng bán Suzuki Fronx 231 Mới bán từ tháng 11/2025 Mitsubishi Pajero Sport 180

Ford Explore 133 Đã dừng bán Mazda6 56 Đã dừng bán Honda Accord 42 Đã dừng bán Ford Mustang Mach-E 22 Mới bán từ tháng 9/2025 Honda Civic Type R 2 Sắp dừng bán

Honda Accord (42 xe), Mazda6 (56 xe) cùng với Kia K5 (267 xe) là những đại diện của phân khúc sedan cỡ D góp mặt trong danh sách bán chậm nhất toàn thị trường.

Danh sách này còn có Toyota Corolla Altis. Mẫu sedan cỡ C của thương hiệu Nhật Bản kết thúc năm 2025 với tổng cộng 285 xe bán ra, trong đó bao gồm 22 xe thuộc phiên bản hybrid.

Ford Explorer (133 xe), Mitsubishi Pajero Sport (180 xe), Toyota Innova (264 xe), Suzuki Jimny (271 xe) và Toyota Alphard (289 xe) hoàn thiện danh sách 10 ôtô bán chậm nhất Việt Nam trong năm vừa rồi.

Điểm chung của phần đông mẫu xe bán chậm trong năm qua tại Việt Nam, hoặc thuộc về phân khúc ngách với tệp khách hàng hẹp, hoặc là sản phẩm nhập khẩu - vốn chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan khiến giá bán bị đẩy lên cao.

Chẳng hạn, Honda Civic Type R nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có giá gần 3 tỷ đồng , cao nhất danh mục sản phẩm ôtô của hãng tại Việt Nam.

Ford Explorer hay Toyota Alphard vừa là những mẫu xe cỡ lớn, lại vừa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và Nhật Bản, dẫn đến giá bán tiền tỷ cao vượt trội mặt bằng chung thị trường.

Nhiều mẫu xe nhập có doanh số không cao trong năm vừa rồi. Ảnh: Ford, Honda.

Tương tự, Honda Accord và Suzuki Jimny cũng được các hãng cho nhập khẩu từ Nhật Bản, nghĩa là vẫn đang phải chịu khoản thuế nhập khẩu cao. Theo Hiệp định thương mại tự do CPTPP, việc giảm thuế nhập khẩu ôtô được triển khai theo lộ trình và phải đến năm 2030, một số dòng xe nhập Nhật mới chính thức được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu.

Ở phân khúc sedan cỡ D, Honda Accord từng có giá hơn 1,3 tỷ đồng , cao hơn phần nhiều đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản. Mẫu SUV địa hình cỡ A Suzuki Jimny ở giá 789 triệu đồng đúng nghĩa là một mẫu "xe chơi", khó lòng tiếp cận khách hàng Việt một cách rộng rãi.

"Rơi rụng" có phải chỉ vì doanh số thấp?

Nhưng ngay cả khi sở hữu khoảng giá bán 769-899 triệu đồng dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc cỡ D, Mazda6 vẫn xuất hiện trong top xe bán chậm nhất toàn thị trường.

Chia sẻ tình cảnh tương tự, Kia K5 ở khoảng giá chưa đến 1 tỷ đồng cũng phải ngậm ngùi góp mặt trong nhóm ôtô bán ít nhất Việt Nam, bên cạnh loạt xe cùng phân khúc như Mazda6 và Honda Accord.

Kia K5 và Mazda6 có giá bán rẻ nhưng vẫn chưa thể bán tốt. Ảnh: Thaco.

Trong khi đó, Toyota Camry hiện có 3 phiên bản kèm giá bán 1,22- 1,46 tỷ đồng - tức đắt đỏ hàng đầu phân khúc - lại trở thành cái tên bán tốt nhất, thường xuyên "gồng gánh" doanh số sedan cỡ D tại Việt Nam.

Như vậy, đà sa sút của loạt sedan cỡ D tại Việt Nam không hẳn đến từ câu chuyện giá cả.

Bên cạnh câu chuyện thương hiệu, phân khúc xe gầm thấp ở nước ta giai đoạn gần đây liên tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ SUV, MPV và bán tải, khiến thị phần ngày càng thu hẹp. Danh sách 10 xe bán tốt nhất năm là minh chứng cho điều này, khi Toyota Vios (13.424 xe) là đại diện sedan duy nhất góp mặt.

Sức bán kém, tính cạnh tranh không cao có thể cũng là nguyên nhân khiến những Honda Accord, Mazda6 lần lượt bị rút khỏi thị trường Việt Nam.

Nếu như Honda Accord vẫn còn có thể bán nhỏ giọt cho khách Việt trước khi bị xóa tên khỏi danh mục sản phẩm, thì Mazda6 đã phải rơi vào tình trạng "trắng doanh số" liên tục kể từ tháng 5/2025.

Tương tự, Toyota Innova hay Ford Explorer cũng "trắng doanh số" tại Việt Nam trong nhiều tháng liền trước khi bị hãng âm thầm gỡ bỏ khỏi trang chủ. Dù không có thông báo chính thức nào được đưa ra, động thái xóa tên mẫu xe khỏi trang chủ vẫn thường được xem như xác nhận ngầm cho việc khai tử dòng xe đó.

Nhiều xe quen mặt với khách Việt không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Ảnh: HVN, TMV.

Trước đây, Suzuki Swift đời cũ và Suzuki Ciaz từng âm thầm rút khỏi Việt Nam theo cách này. Toyota Yaris cũng có động thái tương tự, từng khiến phân khúc hatchback cỡ B trở nên vắng vẻ với chỉ Mazda3 Sport cùng BYD Dolphin cạnh tranh.

Ngay cả Mitsubisi Pajero Sport cũng từng trắng doanh số trong 7 tháng liên tiếp và chỉ phục hồi sức bán ở 2 tháng cuối năm, nhờ đó khép lại 2025 bằng doanh số 180 xe. Hiện, mẫu SUV cỡ D này chỉ còn bản xăng và bán riêng cho khách hàng công ty, không dành cho khách hàng cá nhân.

Nhìn chung, danh sách xe bán chậm năm qua ít nhiều phản ánh những chuyển dịch rõ rệt trong xu hướng mua sắm ôtô của khách Việt. Giá cả vẫn là yếu tố then chốt trong quyết định mua hàng, nhưng mức độ ưa chuộng giảm sút ở nhóm xe gầm thấp cũng đóng vai trò quan trọng định hình thị trường xe Việt.