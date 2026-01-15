Loạt xe bán ít nhất Việt Nam - từ 'xe chơi' đến SUV thuần điện

|
Là một mẫu hot-hatch hiệu năng cao với bán gần 3 tỷ đồng, việc Honda Civic Type R thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán ít nhất Việt Nam là điều dễ lý giải. Kết thúc năm 2025, Honda bán được 2 xe Civic Type R cho khách Việt. Hãng xe Nhật Bản đang nhận cọc 10 chiếc Honda Civic Type R cuối cùng trước khi dừng bán. Ảnh: Phúc Hậu.
SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E từng có màn khởi động khá tốt với 13 xe ở tháng đầu mở bán. Tuy nhiên, doanh số Mach-E ở các kỳ sau đó liên tục giảm và kết thúc năm 2025 với 22 xe bàn giao thành công cho khách Việt. Mẫu SUV điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam vẫn đang có giá ưu đãi 2,499 tỷ đồng. Ảnh: Phong Vân.
Các đợt khuyến mại trên 200 triệu đồng dường như chưa đủ để giúp Honda Accord thoát khỏi nhóm bán chậm nhất năm vừa rồi. Mẫu sedan cỡ D thương hiệu Honda thu về doanh số 42 xe trong năm 2025, là cái tên bán ít nhất phân khúc. Hiện, Honda Accord đã bị ẩn khỏi website của hãng tại Việt Nam. Ảnh: HVN.
Dù vẫn góp mặt trên trang chủ Mazda Việt Nam, Mazda6 xem như đã bị "khai tử", hiện ghi nhận tình trạng trắng doanh số kéo dài từ tháng 5/2025. Mẫu sedan cỡ D kết thúc năm 2025 với doanh số 56 xe, tập trung hoàn toàn ở 4 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ford Explorer lúc này cũng đã bị dừng bán tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ E khép lại năm vừa rồi với doanh số 133 xe, ghi nhận chủ yếu ở 6 tháng đầu tiên. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng một mẫu xe tương tự sẽ được hãng mang về thay cho sự hiện diện của Explorer tại Việt Nam. Ảnh: Ford.
Từng có thời gian dài không ghi nhận doanh số, lượng tiêu thụ của Mitsubishi Pajero Sport bất ngờ tăng mạnh ở 2 tháng cuối năm, qua đó giúp mẫu SUV cỡ D chốt sổ 180 xe bán ra tại Việt Nam. Theo thông tin trên trang chủ hãng, Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ bán cho khách hàng tổ chức, giá lần lượt 1,23 tỷ và 1,31 tỷ đồng cho 2 phiên bản máy xăng. Ảnh: Mitsubishi.
Suzuki Fronx là tân binh trong phân khúc SUV cỡ A, bắt đầu bán ra từ tháng 11/2025 và kết thúc năm vừa rồi với 231 xe đến tay khách Việt. Lượng tiêu thụ giai đoạn đầu của Fronx không thực sự ấn tượng, một phần nguyên nhân có lẽ đến từ giá bán chưa quá hấp dẫn. Suzuki Fronx hiện có 3 phiên bản, giá bán 520-649 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
"Ông vua" MPV một thời Toyota Innova là một trong những mẫu xe đã bị gạch tên khỏi thị trường Việt trong năm 2025. Trước khi dừng bán từ tháng 10/2025, Toyota Innova cũng kịp tích lũy doanh số 264 xe. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Thêm một sedan cỡ D góp mặt trong danh sách 10 xe bán ít nhất Việt Nam. Kia K5 khép lại năm 2025 với 267 xe đến tay khách hàng. Giá bán 849-957 triệu đồng cho 3 phiên bản K5 không quá cao, nhưng dường như chưa đủ để mẫu sedan Hàn Quốc trở nên hấp dẫn với khách Việt. Ảnh: Kia.
Suzuki Jimny chốt sổ danh sách bán ít nhất Việt Nam với doanh số 271 xe. Được xem là một mẫu "xe chơi", Suzuki Jimny nhìn chung không thể là cái tên có thể đạt đến mức doanh số ấn tượng. Suzuki Jimny nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hiện có giá khởi điểm 789 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
