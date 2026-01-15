Loạt xe bán ít nhất Việt Nam - từ 'xe chơi' đến SUV thuần điện

Ford Explorer lúc này cũng đã bị dừng bán tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ E khép lại năm vừa rồi với doanh số 133 xe, ghi nhận chủ yếu ở 6 tháng đầu tiên. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng một mẫu xe tương tự sẽ được hãng mang về thay cho sự hiện diện của Explorer tại Việt Nam. Ảnh: Ford.