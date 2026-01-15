Vì sao Mitsubishi Destinator sớm bán chạy giữa hàng loạt đối thủ lớn?

Doanh số của Mitsubishi Destinator trong kỳ báo cáo đầu tiên đạt gần 2.800 chiếc, vậy đâu là yếu tố dẫn đến thành công của tân binh này?

Mitsubishi Destinator vừa có kỳ báo cáo doanh số đầu tiên sau gần 3 tháng xuất hiện tại Việt Nam. Theo số liệu từ VAMA, Mitsubishi Destinator bán được 2.377 chiếc trong tháng 12, đưa mẫu xe lên vị trí bán chạy thứ nhì của phân khúc trong tháng.

Mazda CX-5 - chốt chặn cuối cùng

Con số bán hàng của Destinator vẫn thấp hơn so với vua của nhóm SUV C là Mazda CX-5 với doanh số 2.595 chiếc, nhưng đã vượt qua Ford Territory (1.662 xe) hay Hyundai Tucson (1.401 xe).

Thậm chí lượng xe bán ra trong tháng đầu tiên của Destinator, đã đủ để vượt qua doanh số lũy kế 12 tháng của Kia Sportage.

Mazda CX-5 vẫn là SUV cỡ C bán chạy nhất năm 2025

Đương nhiên nếu xét về lượng xe bán ra trong cả năm, Destinator vẫn còn quá mới để có thể đặt lên bàn cân với các đại diện sừng sỏ còn lại. Kết thúc năm 2025, Mazda CX-5 tiếp tục giữ ngôi vương với tổng doanh số đạt 17.262 chiếc, xếp ngay sau là Ford Territory với 12.786 xe được bán ra thị trường.

Tuy nhiên đà tăng trưởng này là đủ để có thể kỳ vọng Destinator sẽ là mẫu xe chiến lược tiếp theo sau Xpander và Xforce, gánh vác doanh số cho Mitsubishi tại Việt Nam và khiến các đối thủ phải đau đầu.

Xpander ở thời hoàng kim cũng thành công bán gần 3.000 xe/tháng. Mitsubishi Xforce, mẫu SUV cỡ B của hãng xe Nhật từng ghi nhận doanh số 2.504 chiếc ở tháng đầu tiên xuất hiện. Con số của Destinator có thể coi là thành công tiếp theo của thương hiệu Nhật.

Vậy đâu là lý do giúp Mitsubishi Destinator ghi nhận được doanh số tốt như vậy trong giai đoạn vừa xuất hiện?

Khỏa lấp khoảng trống xe gia đình, dùng giá bán làm đòn bẩy

Trước Destinator, dải sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam đang dựa vào MPV Xpander và SUV cỡ B Xforce. Mitsubishi Xforce làm tốt, nhưng chỉ đang thu hút gia đình trẻ ít người khi sở hữu cấu hình 5 chỗ.

Nếu muốn nâng cấp lên 7 chỗ ngồi, Outlander và Xpander là 2 lựa chọn còn sót lại.

Destinator là mẫu xe kết hợp được ưu thế của cả Xforce (thiết kế) lẫn Xpander (giá bán, cấu hình ghế). Ảnh: Phúc Hậu, Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, rào cản của Xpander chính là mác "xe dịch vụ". Việc sở hữu giá bán tốt, cấu hình 7 chỗ ngồi biến mẫu MPV này trở thành "vua xe dịch vụ" ở giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, người dùng cá nhân sẽ có phần e dè, khi lựa chọn Xpander, hay thậm chí là Xpander Cross trở thành một mẫu xe cho gia đình.

Mitsubishi Outlander lại là một đại diện có phần "già cỗi" với người dùng Việt. Mẫu xe sở hữu động cơ được đánh giá cao, nhưng lại gặp rào cản về thiết kế và giá bán, khiến người dùng khó tiếp cận.

Quay lại năm 2023, khi Mitsubishi Xforce xuất hiện, nhiều bình luận trên mạng xã hội từng hy vọng vào một mẫu "Xforce 7 chỗ". Và đến cuối 2025, Destinator được ra mắt. Đây có thể xem là sản phẩm nhằm khỏa lấp những khoảng trống được kể trên.

Mẫu SUV cỡ C này đáp ứng gần như mọi nhu cầu của khách hàng gia đình điển hình ở Việt Nam, nơi mà mọi người "thích đếm số ghế, xuất xứ lâu đời và thiết kế đẹp". Nhìn vào phân khúc SUV cỡ C hiện tại, Mazda CX-5 và Ford Territory đang là những cái tên thống trị. Thế nhưng, Destinator lại sở hữu cấu hình 7 chỗ - lợi thế tách biệt so với đối thủ.

Cấu hình 7 chỗ ngồi cùng loạt công nghệ an toàn trở thành điểm cộng lớn của Destinator. Ảnh: Phúc Hậu.

Giá bán cũng là yếu tố chính mang đến thành công cho Mitsubishi Destinator. Hiện tại, xe có giá niêm yết 780-855 triệu đồng cho 2 phiên bản. Tuy nhiên ở giai đoạn mở bán, cả 2 tùy chọn đều được hưởng mức ưu đãi, đưa giá về khoảng 739-808 triệu đồng.

Không khó để nhận ra Mitsubishi Destinator đang dùng giá bán làm vũ khí tấn công trực diện. Với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 739 triệu đồng, mẫu SUV cỡ C này thậm chí còn rẻ hơn đáng kể so với "người tiền nhiệm" Outlander từng neo ở mức trên 800 triệu đồng.

Việc định giá thấp không chỉ giúp Destinator cạnh tranh sòng phẳng với Mazda CX-5 hay Ford Territory, mà còn trực tiếp gây áp lực lên nhóm SUV cỡ B cao cấp.

Thay vì chọn các phiên bản cao nhất của những mẫu xe nhỏ hơn, người dùng sẵn sàng chi thêm một khoản không quá lớn để sở hữu một chiếc xe hạng C với không gian rộng rãi và khung gầm vững chãi hơn.

Liệu có dài lâu?

Tuy nhiên, chiến lược định giá này có thể xem là một "con dao hai lưỡi".

Giá bán này dường như chưa đủ để Mitsubishi Việt Nam ghi nhận biên lợi nhuận ổn định về lâu dài. Đây có thể chỉ là đòn bẩy nhằm chiếm lĩnh thị phần trong giai đoạn đầu (early-bird), và câu hỏi đặt ra là hãng sẽ duy trì được mức ưu đãi "khủng" này trong bao lâu?

Và hơn hết, khi người dùng đã quen với việc sở hữu một chiếc SUV cỡ C với tầm giá chưa đến 750 triệu, tâm lý e dè sẽ xuất hiện khi xe bắt đầu quay lại mức niêm yết.

Mức giá ưu đãi của Destinator giai đoạn mở bán thấp hơn giá niêm yết khoảng 50 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Doanh số 2.377 xe trong tháng đầu tiên của Destinator là con số ấn tượng, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một áp lực khó vượt qua cho Mitsubishi trong tương lai nếu muốn điều chỉnh giá bán. Các mẫu xe khác trong phân khúc vẫn liên tục có ưu đãi cũng tạo áp lực không nhỏ với Mitsubishi.

Có thể thấy sự xuất hiện của Mitsubishi Destinator đã thực sự làm đảo lộn trật tự phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam trong kỳ báo cáo tổng kết năm. Tuy nhiên, để chiến thắng này không chỉ là một hiện tượng nhất thời, hãng có lẽ cần một bài toán cân đối khéo léo hơn trong tương lai, khi thuyết phục khách hàng chấp nhận giá xe cao hơn sau khi các đợt ưu đãi kết thúc.

Để có thể trở thành vị vua mới ở phân khúc này, Destinator ngoài giá bán chắc chắn cần chứng minh được những giá trị khác về mặt sản phẩm.