Hãng xe nào bán chạy nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp?

Isuzu cũng nỗ lực làm mới danh mục sản phẩm giai đoạn gần đây với thế hệ mới của cả mu-X lẫn D-Max. Tuy nhiên, danh mục nghèo nàn, lượng tiêu thụ từng xe cũng không cao khiến tổng doanh số ôtô du lịch thương hiệu Isuzu trong năm vừa rồi chỉ đạt 911 xe. So với năm ngoái, doanh số xe du lịch của Isuzu tại Việt Nam vẫn tăng nhẹ thêm 13%. Ảnh: Phúc Hậu.