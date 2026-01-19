Hãng xe nào bán chạy nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp?

|
VinFast tái lập thành tích bán tốt nhất Việt Nam nhờ doanh số 175.099 xe trong cả năm vừa rồi. VinFast VF 3 đóng góp nhiều nhất vào thành tích bán hàng nói trên với 44.585 xe, trong khi VF 5 sở hữu doanh số 43.919 xe. Ảnh: VinFast.
|
Nếu xét riêng trong nhóm ôtô động cơ đốt trong, Toyota vẫn là hãng xe bán tốt nhất Việt Nam. Doanh số Toyota sau 12 tháng của năm 2025 đạt 71.954 xe, chỉ đứng sau VinFast. Toyota Yaris Cross và Toyota Vios là những chủ lực doanh số, lượng tiêu thụ đạt lần lượt 14.601 xe và 13.424 xe. Ảnh: TMV.
|
Ford là hãng xe bán tốt thứ ba tại Việt Nam trong năm vừa rồi, tổng doanh số đạt 44.689 xe. Ford Ranger tiếp tục là trụ cột doanh số của hãng với 18.692 xe đến tay khách Việt, còn các mẫu SUV gồm Ford Everest (13.056 xe) và Ford Territory (12.786 xe) đều nằm trong nhóm bán chạy hàng đầu phân khúc. Ảnh: Ford Việt Nam.
|
Với những cái tên khá thành công như Xpander (19.891 xe sau 12 tháng) hay Xforce (15.254 xe), Mitsubishi đang xây chắc vị thế tại thị trường Việt Nam. Năm ngoái, Mitsubishi là hãng xe bán tốt thứ tư với doanh số tổng 44.107 xe. Với màn ra mắt của Destinator, nhiều khả năng thứ hạng của hãng tại Việt Nam sẽ còn được cải thiện trong tương lai. Ảnh: Mitsubishi.
|
Lượng tiêu thụ của các mẫu xe du lịch trong danh mục sản phẩm tại Việt Nam có phần sa sút khiến Hyundai rơi khỏi nhóm đầu danh sách hãng xe bán chạy. Năm ngoái, doanh số ôtô du lịch Hyundai đạt 40.267 xe, với Hyundai Tucson (9.243 xe) và Hyundai Creta (9.046 xe) là những chủ lực doanh số. Ảnh: TC Motor.
|
Lượng tiêu thụ 32.455 xe trong năm vừa rồi giúp Mazda là hãng xe bán tốt thứ 6 toàn thị trường. Phần lớn doanh số Mazda tại Việt Nam đến từ CX-5 khi mẫu SUV cỡ C bán được 17.262 xe cho khách hàng, duy trì vị thế hàng đầu phân khúc trước sức ép của các đối thủ. Ảnh: Thaco.
|
Honda là hãng xe hiếm hoi tại Việt Nam vẫn còn ghi nhận phần lớn doanh số đến từ một mẫu sedan. Năm ngoái, Honda City đóng góp 10.899 xe vào tổng doanh số 28.719 xe của Honda tại Việt Nam, giúp thương hiệu ôtô Nhật Bản đứng thứ 7 toàn thị trường. Ảnh: HVN.
|
Kia rơi xuống vị trí thứ 8 trong danh sách hãng xe bán chạy nhất Việt Nam, doanh số đạt 27.176 xe. Mẫu SUV cỡ B Kia Seltos với 6.577 xe là mẫu xe bán chạy nhất của hãng, tiếp sau là "đàn em" Kia Sonet (5.944 xe) và MPV cỡ trung Kia Carnival (4.756 xe). Ảnh: Thaco.
|
Nỗ lực điện hóa của Suzuki giúp hãng hiện sở hữu 75% mẫu xe trong danh mục ôtô du lịch là xe hybrid. Tuy nhiên, doanh số khiêm tốn 3.499 xe chưa đủ giúp Suzuki leo cao trên danh sách hãng xe bán chạy nhất Việt Nam. XL7 Hybrid với 2.633 xe sau 12 tháng vẫn là dòng xe chủ lực. Ảnh: Phúc Hậu.
|
Báo cáo của VAMA cho thấy doanh số nhóm SUV thương hiệu Peugeot tại Việt Nam trong năm 2025 đạt tổng cộng 2.435 xe. Lượng tiêu thụ chi tiết của các dòng xe như 2008, 3008, 5008 hay 408 không được hãng xe châu Âu chia sẻ. Ảnh: Phong Vân.
|
Isuzu cũng nỗ lực làm mới danh mục sản phẩm giai đoạn gần đây với thế hệ mới của cả mu-X lẫn D-Max. Tuy nhiên, danh mục nghèo nàn, lượng tiêu thụ từng xe cũng không cao khiến tổng doanh số ôtô du lịch thương hiệu Isuzu trong năm vừa rồi chỉ đạt 911 xe. So với năm ngoái, doanh số xe du lịch của Isuzu tại Việt Nam vẫn tăng nhẹ thêm 13%. Ảnh: Phúc Hậu.
