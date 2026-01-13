Nio sắp có SUV điện lớn nhất Trung Quốc

SUV điện Nio ES9 có kích thước trội hơn cả Cadillac Escalade, trang bị gói pin có thể hoán đổi do CATL cung cấp với dung lượng dự kiến 102 kWh.

Theo Carscoops, Nio ES9 sắp ra mắt sẽ trở thành SUV điện lớn nhất thị trường Trung Quốc. Hồ sơ đăng ký gửi lên Bộ Công nghiệp và thông tin Trung Quốc (MIIT) xác nhận các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 5.365 x 2.029 x 1.870 mm.

So với “đàn em” Nio ES8, SUV điện mới của Nio dài hơn 85 mm, rộng hơn 29 mm đồng thời cũng cao hơn 70 mm. Chiều dài cơ sở của Nio ES9 đạt 3.250 mm, tức nhỉnh hơn đến 120 mm so với ES8, đồng nghĩa hành khách có không gian để chân rộng rãi hơn khá nhiều.

Để dễ hình dung, kích thước tổng thể nói trên giúp Nio ES9 nằm giữa Cadillac Escalade tiêu chuẩn và phiên bản Escalade ESV trục cơ sở kéo dài.

Thiết kế Nio ES9 khá tương đồng Nio ES8, tuy nhiên đầu xe dựng đứng và vuông vức hơn. Cụm đèn LED ban ngày và đèn pha tách rời, lưới tản nhiệt cỡ lớn, một dải màu đen chạy theo phần dưới của cản trước hay sự xuất hiện của cảm biến LiDAR là những chi tiết đáng chú ý khác khi nhìn Nio ES9 từ chínhd iện.

Đuôi xe đơn giản hơn, với điểm nhấn duy nhất là đèn LED dạng thanh. Khách hàng có thể bổ sung tùy chọn bậc bước lên xuống tự động, 6 thiết kế mâm xe khác nhau.

Nio trang bị cho ES9 một motor điện 241 mã lực trên trục trước và một động cơ 456 mã lực ở trục sau, cho công suất đầu ra tối đa 697 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Gói pin do CATL cung cấp, dự kiến có dung lượng 102 kWh.

Nio chưa chia sẻ thông tin về tốc độ sạc pin, tuy nhiên Carscoops lưu ý khách hàng của Nio thường không quá bận tâm đến thông số này. Nio hiện vận hành một mạng lưới đổi pin rộng lớn tại Trung Quốc, cho phép khách hàng hoán đổi gói pin đầy trong khoảng 3 phút.