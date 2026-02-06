Đến xe điện Rolls-Royce cũng bị lỗi pin

Khách hàng đại gia của Rolls-Royce đã lập đơn kiện khi chiếc xe điện đầu bảng trị giá hơn nửa tỷ USD bị lỗi pin nhưng không có linh kiện thay thế.

Vụ kiện tụng đầy hy hữu này đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhắm vào mẫu ôtô điện đầu bảng của thương hiệu xe sang Anh Quốc.

Nguyên đơn là bà Marci M. Donovitz đã chi tới 546.385 USD (tương đương khoảng 14 tỷ đồng ) để sở hữu chiếc Rolls-Royce Spectre Black Badge phiên bản cá nhân hóa vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau khi nhận xe, chiếc siêu xe điện đã gặp phải "sự cố nghiêm trọng và đột ngột" khiến nó hoàn toàn không thể vận hành.

Theo đơn khiếu nại, sau khi đưa xe đến đại lý Avondale để kiểm tra vào tháng 10/2025, chủ xe chỉ nhận được thông báo qua tin nhắn rằng các linh kiện thay thế đang trong tình trạng hết hàng và không có ngày giao hàng dự kiến.

Rolls-Royce Spectre là mẫu xe điện đầu bảng của thương hiệu siêu sang Anh Quốc. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Sau 40 ngày chờ đợi trong vô vọng, bà Donovitz đã yêu cầu Rolls-Royce mua lại chiếc xe và hoàn tiền nhưng hãng đã từ chối. Tính đến tháng 2/2026, chiếc ôtô này vẫn đang nằm tại đại lý dưới dạng một chiếc xe lỗi (lemon car) trong khi giá trị tài sản liên tục bị khấu hao theo thời gian.

Đơn kiện cáo buộc chiếc Spectre gặp lỗi pin nghiêm trọng khiến nó trở nên mất an toàn và không thể lái được. Phía nguyên đơn cũng cho rằng Rolls-Royce đã biết trước về những lo ngại liên quan đến độ tin cậy và sự sụt giảm giá trị của dòng Spectre trên thị trường thứ cấp nhưng đã cố tình không tiết lộ cho khách hàng trước khi ký hợp đồng mua bán.

Hiện bà Donovitz đang yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế, bao gồm việc hủy bỏ hợp đồng bán hàng, bồi thường tổn thất về mặt tinh thần khi không được sử dụng xe và các chi phí pháp lý liên quan.

Vụ việc này xảy ra ngay thời điểm Rolls-Royce đang lên kế hoạch mở rộng dải sản phẩm ôtô điện của mình với một mẫu sedan và SUV thuần điện mới. Những tranh chấp pháp lý về độ bền của hệ thống pin trên một mẫu xe siêu sang có mức giá "trên trời" như Spectre chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhóm khách hàng thượng lưu vốn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối từ biểu tượng "Spirit of Ecstasy".