Audi A8 'tạm thời' chia tay, sẽ trở lại vào cuối thập kỷ

Audi A8 thế hệ mới được xác nhận sẽ trở lại vào cuối thập kỷ này, khẳng định thương hiệu chưa từ bỏ dòng sedan đầu bảng.

Việc Audi A8 tạm ngừng nhận đơn đặt hàng tại Đức từng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của mẫu sedan đầu bảng. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy đây chỉ là "lời chia tay tạm thời", khi Audi xác nhận sẽ ra mắt thế hệ kế nhiệm vào cuối thập kỷ này.

Đã một tháng kể từ khi Audi đóng sổ đặt hàng A8 tại thị trường quê nhà. Dù thương hiệu không chính thức tuyên bố khai tử dòng xe sang cỡ lớn, động thái này thường được xem là dấu hiệu cho thấy một mẫu xe đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

Hơn một tháng nay, Audi A8 đã dừng nhận đơn hàng tại Đức - báo hiệu hồi kết thế hệ thứ tư của mẫu sedan đầu bảng, vốn lần đầu tiên được trình làng tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2017.

Đáng chú ý, trong báo cáo thường niên vừa công bố, Audi cũng không hề nhắc đến A8, càng khiến giới quan sát đặt dấu hỏi về số phận của mẫu sedan này.

Trước những đồn đoán rằng mẫu SUV 3 hàng ghế Audi Q9 sắp ra mắt sẽ trở thành mẫu xe đầu bảng mới, người phát ngôn Marcel Bestle cho biết quyết định phát triển thế hệ kế nhiệm A8 đã được thông qua và dự kiến trình làng vào cuối thập kỷ này. Đồng thời, ông nhấn mạnh Q9 chỉ đóng vai trò mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc SUV cỡ lớn, thay vì thay thế trực tiếp A8.

Trong khi đó, Audi Q9 đang trong giai đoạn hoàn thiện và rất có thể sẽ ra mắt trong năm 2026, bên cạnh bản nâng cấp của Q7 và mẫu xe thuần điện nhập môn cỡ nhỏ với tên gọi A2 hoặc Q2 e-tron.

Điều này cho thấy Audi vẫn duy trì định hướng riêng cho dòng sedan đầu bảng. Theo logic, A8 mới khó có thể chuyển mình thành SUV, bởi điều đó sẽ tạo ra sự chồng lấn với Q9. Nhiều khả năng, xe sẽ tiếp tục trung thành với kiểu dáng sedan truyền thống, dù có thể được điện hóa mạnh mẽ.

Phân khúc sedan cao cấp ngày càng thưa thớt

Concept Audi Grandsphere từng được xem là hình dung gần nhất về tương lai của A8. Cựu giám đốc thiết kế Marc Lichte từng gọi đây là "bản xem trước cụ thể" vào năm 2023, khẳng định mẫu xe điện này rất gần với phiên bản thương mại.

Thế hệ tiếp theo của A8 từng được giới thiệu thông qua concept Audi Grandsphere, vốn sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu sedan thuần điện BMW i7. Tuy nhiên, kế hoạch đưa Grandsphere vào sản xuất thương mại đã đổ vỡ.

Kế hoạch đó rốt cuộc đã không trở thành hiện thực, và Audi A8 tiếp tục được duy trì thêm vài năm, và vẫn còn bán tại các thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn đang ngày càng thu hẹp. Mercedes-Benz S-Class vừa được cập nhật, còn BMW 7 Series cũng chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp mới.

Khi Lexus LS dần rút lui khỏi cuộc chơi, cuộc đua dường như chỉ còn là màn so tài giữa 2 ông lớn đến từ Đức. Dẫu vậy, Genesis G90 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt.

Theo người phát ngôn của thương hiệu, Audi A8 thế hệ mới sẽ ra mắt sớm nhất vào cuối thập kỷ này. Rất có thể, mẫu sedan đầu bảng này sẽ nhận được cuộc cải tổ mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ điện hóa.

Sự trở lại của Audi A8 trong những năm tới hứa hẹn sẽ tái định hình vị thế của thương hiệu ở phân khúc sedan hạng sang, trong bối cảnh thị trường đang nghiêng về SUV nhưng vẫn còn chỗ cho những biểu tượng truyền thống. Tại Việt Nam, mẫu sedan đầu bảng này chỉ được phân phối với duy nhất cấu hình Audi A8 L 55 TFSI quattro, có giá khởi điểm từ 5,399 tỷ đồng .