Cứ 10 ôtô bán ra trên thế giới, có 3 chiếc đến từ Trung Quốc?

Năm 2025 chứng kiến thị phần tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp ôtô, khi lần đầu tiên chiếm hơn 35% lượng xe bán ra toàn cầu.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Xe con Trung Quốc (CPCA), năm 2025 đã chứng kiến sự bùng nổ của các hãng ôtô nội địa.

Tổng doanh số ôtô toàn cầu đạt 96,47 triệu chiếc, trong đó riêng Trung Quốc đã đóng góp tới 34,35 triệu chiếc, tăng 9% so với năm trước. Với kết quả này, ôtô Trung Quốc hiện chiếm tới 35,6% thị phần toàn cầu, một con số kỷ lục phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành công nghiệp này từ Tây sang Đông.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh các thị trường truyền thống khác. Trong khi doanh số tại Mỹ chỉ tăng nhẹ 1% (16,72 triệu chiếc), Nhật Bản tăng 3% và Đức tăng 1%, thì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đã bỏ xa các đối thủ.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới năm 2025, lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 đại diện từ quốc gia tỷ dân. BYD vươn lên vị trí thứ 5, Geely đứng thứ 7 và Chery giữ vị trí thứ 10.

Hơn 35% thị phần xe bán ra toàn cầu thuộc về Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Một trong những động lực chính thúc đẩy kỷ lục này là hoạt động xuất khẩu. Trong năm 2025, Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu ôtô (tăng 30%), giữ vững ngôi vị quốc gia xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp. Đặc biệt, mảng xe năng lượng mới (NEV) ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 70% với 3,43 triệu chiếc được bán ra thị trường quốc tế.

Mexico hiện là điểm đến lớn nhất của ôtô Trung Quốc, đồng thời thị phần của họ cũng đang mở rộng nhanh chóng tại Trung Đông, Nam Mỹ và châu Âu.

Việc chiếm lĩnh tới 40% thị phần toàn cầu chỉ riêng trong tháng 11/2025 cho thấy sức mạnh khủng khiếp của chuỗi cung ứng và lợi thế công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và xe hybrid.