Thị trường ôtô Hà Lan mở đầu năm 2026 đầy trắc trở khi doanh số xe mới giảm mạnh, đặc biệt là xe điện, trong khi xe hybrid nổi lên như điểm sáng hiếm hoi.

Theo số liệu do RAI Vereniging, BOVAG và RDC công bố, thị trường ôtô Hà Lan khởi đầu năm 2026 với bức tranh kém tích cực khi doanh số xe mới sụt giảm mạnh, đặc biệt là ở phân khúc xe thuần điện.

Doanh số ôtô mới tại Hà Lan trong tháng 1/2026 giảm mạnh 13,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, xe thuần điện giảm tới 35,4%, chỉ đạt 7.165 chiếc.

Trong tháng 1/2026, chỉ có 28.347 xe mới được đăng ký, giảm 13,1% so với mức 32.624 xe của cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số lượng xe thuần điện đăng ký mới chỉ đạt 7.165 chiếc, giảm tới 35,4% so với 11.089 chiếc của một năm trước đó. Hệ quả là thị phần EV thu hẹp xuống còn 25,3%, từ mức 34% trong tháng 1/2025.

Trái ngược với xu hướng này, xe hybrid lại ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Lượng đăng ký xe hybrid tăng 18,4%, đạt 17.571 xe, qua đó nâng thị phần của phân khúc này lên 62%. Xe xăng đạt 3.348 chiếc, chiếm 11,8% thị phần, trong khi xe diesel và LPG tiếp tục ở mức rất thấp, lần lượt chỉ 249 và 14 xe.

Mặc dù đã có mặt tại thị trường này từ rất sớm với nhà đầu tiên khánh thành vào năm 2013, Tesla vẫn không tránh khỏi đà suy giảm doanh số tại Hà Lan khi chỉ bán được 307 xe, giảm đến 67% so với tháng 1/2025.

Theo đại diện BOVAG, sự sụt giảm một phần xuất phát từ việc "nhiều đăng ký đã được đẩy sớm" sang cuối năm ngoái do các chương trình bán hàng mạnh. Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường Aumacon cho rằng thời tiết mùa đông lạnh giá cũng góp phần khiến thị trường khởi đầu chậm chạp.

Suzuki Swift dẫn đầu với 727 xe, tiếp theo là Hyundai i10 (629 xe), Toyota Aygo X (615 xe), Škoda Kodiaq (577 xe) và Hyundai Kona (558 xe). Ở phân khúc xe điện, Kia EV3 đứng đầu với 315 xe đăng ký, theo sau là Tesla Model Y (293 xe), Volvo EX30 (278 xe), Renault 5 (271 xe) và Hyundai Inster (263 xe).

Trong năm 2025, Hà Lan ghi nhận 388.024 xe được đăng ký mới, tăng 1,7% so với năm 2024. Tesla, vốn từng là hãng dẫn đầu thị trường xe điện tại đây, lại chứng kiến doanh số tháng 1/2026 giảm mạnh, chỉ còn 307 xe so với 927 xe cùng kỳ năm trước, phản ánh những thách thức ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất EV tại thị trường này.