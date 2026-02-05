VinFast cho sạc miễn phí xe điện đến hết năm 2028?

Chương trình sạc miễn phí xe điện VinFast tại trụ công cộng V-GREEN được cho là sẽ kéo dài đến hết năm 2028, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6/2027.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tư vấn bán hàng VinFast chia sẻ thông tin về việc khách hàng sử dụng ôtô điện thương hiệu này sẽ được sạc miễn phí tại hệ thống trụ sạc công cộng V-GREEN đến hết năm 2028.

Trên website và fanpage chính thức của hãng xe VinFast, thông tin này vẫn chưa được đăng tải. Tuy nhiên khi Tri Thức - Znews liên hệ, các tư vấn bán hàng của hãng khẳng định đây là thông tin đúng, rằng chương trình sạc điện miễn phí cho ôtô thương hiệu VinFast đã được gia hạn cho đến hết ngày 31/12/2028.

Trước đó, VinFast thông báo khách hàng sử dụng xe điện của hãng được sạc miễn phí tại hệ thống V-GREEN đến hết ngày 30/6/2027. Như vậy nếu thông tin trên là xác thực, chương trình sạc miễn phí với ôtô điện VinFast sẽ kéo dài thêm 1,5 năm so với kế hoạch gần nhất.

Bên cạnh chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ đang được nhà nước áp dụng với toàn bộ ôtô điện tại Việt Nam, chương trình sạc miễn phí tại mạng lưới V-GREEN được cho là một trong những nền tảng tạo nên thành công của VinFast trên thị trường quê nhà.

Năm ngoái, hãng này lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu doanh số ôtô tại Việt Nam khi bán được hơn 175.000 ôtô điện. VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với 44.585 xe, đồng thời trở thành "vua doanh số" toàn thị trường xe Việt trong năm 2025.

VinFast VF 3 là xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: VinFast.

Danh mục sản phẩm ôtô điện của VinFast hiện tại khá đa dạng, trải dài từ ôtô điện cỡ nhỏ VF 3 đến SUV điện full-size VinFast VF 9 và dòng xe sang Lạc Hồng.

Gần đây, VinFast trình làng danh mục sản phẩm Green chuyên chạy dịch vụ, nổi bật có Minio Green và MPV thuần điện Limo Green. Một MPV chạy điện cho gia đình mang tên VF MPV 7 cũng đã trình làng, bên cạnh xe van điện EC Van cùng nhóm xe bus điện.

Đang xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng trong năm nay, VinFast sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với một mẫu xe điện phạm vi mở rộng (EREV). Bán tải VF Wild được đồn đoán sẽ là xe VinFast đầu tiên ứng dụng hệ truyền động EREV.

Cũng theo các tin đồn này, VinFast có thể giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới mang tên VF MPV 9, bên cạnh bản nâng cấp cho các mẫu SUV điện hiện hữu.