Siêu xe Lamborghini Revuelto cũng bị triệu hồi

  • Thứ năm, 5/2/2026 15:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một lỗi phần mềm hiếm gặp khiến siêu xe Lamborghini Revuelto phải bị triệu hồi tại Mỹ, do camera lùi có thể không hiển thị khi người lái chuyển số quá nhanh.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), 7 chiếc Lamborghini Revuelto thuộc đời 2024 và 2025 tại thị trường Mỹ có nguy cơ gặp trục trặc ở hệ thống camera phía sau. Cụ thể, hình ảnh từ camera lùi có thể không xuất hiện trên màn hình, khiến các xe này không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang liên quan đến khả năng quan sát phía sau.

7 chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto tại thị trường Mỹ đã bị triệu hồi do lỗi hiển thị camera lùi khi người lái chuyển số quá nhanh. Vấn đề này được hãng xe phát hiện từ tháng 5/2025 và có kết luận chính thức vào tháng 1/2026.

Báo cáo triệu hồi cho biết lỗi phát sinh khi người lái chuyển cần số sang chế độ lùi (R) quá nhanh trong vòng 1 giây sau khi bật hoặc tắt động cơ. Trong kịch bản này, bộ điều khiển trung tâm (ECU) có thể "thoát khỏi logic hiển thị camera", dẫn đến việc màn hình không hiển thị hình ảnh từ camera lùi.

Lamborghini lần đầu phát hiện vấn đề vào tháng 5/2025 và bắt đầu tiến hành điều tra. Đến tháng trước, hãng xác định nguyên nhân xuất phát từ "một phiên bản phần mềm và cấu hình xe cụ thể", sau đó khoanh vùng số lượng phương tiện bị ảnh hưởng.

Khi người lái chuyển cần số sang chế độ lùi (R) quá nhanh trong vòng 1 giây sau khi bật hoặc tắt động cơ, bộ điều khiển trung tâm (ECU) có thể "thoát khỏi logic hiển thị camera", dẫn đến việc màn hình không hiển thị hình ảnh từ camera lùi.

May mắn là tại Mỹ chỉ có 7 chiếc Revuelto nằm trong diện triệu hồi, và tất cả đều được cho là có khả năng gặp lỗi. Việc khắc phục cũng tương đối đơn giản: các đại lý Lamborghini sẽ cập nhật phần mềm mới cho hệ thống camera lùi.

Hãng dự kiến gửi thông báo đến chủ xe vào ngày 26/3 tới. Đây là lời nhắc nhở rằng ngay cả những siêu xe đắt đỏ và tiên tiến nhất cũng có thể gặp những sự cố kỹ thuật nhỏ, nhưng việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Là siêu xe đầu bảng của thương hiệu, Lamborghini Revuelto sở hữu động cơ V12 hút khí tự nhiên cùng cấu hình PHEV, sản sinh công suất tối đa 1.015 mã lực. Tại Việt Nam, siêu xe này có giá từ 44 tỷ đồng.

Thay thế cho Aventador, Lamborghini Revuelto là siêu xe PHEV sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, có tổng công suất 1.015 mã lực, khả tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây và tốc độ tối đa vượt 350 km/h. Siêu xe này đã ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2024 với giá khởi điểm từ 44 tỷ đồng. Mới đây, một chiếc Revuelto màu vàng đã được bàn giao cho một nhà sưu tập xe ở TP.HCM

