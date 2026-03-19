Xe của Geely bị hạ điểm an toàn NCAP từ 5 xuống 1 sao

Mẫu SUV Geely Okavago bản nâng cấp 2026, hay còn gọi là Protoon X90 vừa bị chấm một sao NCAP, trong khi trước đó, mẫu xe này từng nhận được 5 sao.

Chương trình đánh giá xe mới ASEAN NCAP đã chính thức thu hồi chứng nhận 5 sao của mẫu Proton X90 (phiên bản dựa trên Geely Okavango) và hạ bậc xuống chỉ còn 1 sao cho phiên bản 2026. Đây có thể xem là một động thái hiếm hoi và gây sốc cho thị trường ôtô Đông Nam Á.

Quyết định này được đưa ra sau khi hãng xe Malaysia thực hiện đợt nâng cấp mới nhưng lại âm thầm loại bỏ hàng loạt công nghệ an toàn cốt lõi để giảm giá thành.

Proton X90 từng đạt điểm số ấn tượng 83,79 điểm và nhận 5 sao vào năm 2023. Tuy nhiên, trong bản cập nhật 2026, Proton đã loại bỏ hoàn toàn gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên tất cả các phiên bản để đưa giá ôtô xuống dưới mức 100.000 RM.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định loại bỏ các công nghệ ADAS cứu sinh trên mẫu xe mới của Proton. An toàn không phải là một sự đánh đổi" bà Siti Zaharah binti Ishak là Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS) đã chia sẻ đầy gay gắt với truyền thông Phillipines.

Chiếc Geely Okavango, hay Proton X90 2026 bị lược bỏ nhiều tính năng ADAS. Ảnh: TheAutoPh.

Các tính năng bị lược bỏ trên Geely Okavango (Proton X90) có thể kể đến như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mùa và phương tiện cắt ngang phí sau.

Việc loại bỏ cảnh báo phương tiện cắt ngang và điểm mùa cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến điểm số an toàn cho người đi xe máy (MS) rơi xuống mức tối thiểu 1 sao, kéo theo xếp hạng tổng thể của cả ôtô bị khống chế ở mức 1 sao theo quy định mới của ASEAN NCAP.

Dù Proton đã thay thế động cơ Hybrid 3 xy-lanh bằng động cơ 1.5L tăng áp 4 xy-lanh mạnh mẽ hơn và bổ sung kết nối Apple CarPlay không dây, nhưng việc đánh đổi an toàn lấy "vẻ hào nhoáng" bên ngoài đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng.

ASEAN NCAP xác nhận rằng xếp hạng 5 sao vẫn sẽ được giữ nguyên cho các mẫu ôtô sản xuất từ năm 2023 đến 2025 có trang bị ADAS. Đối với phiên bản 2026, người tiêu dùng được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật để tránh hiểu lầm về khả năng bảo vệ của ôtô.