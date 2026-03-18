Honda CR-V mới nâng cấp bản xăng khác gì trước đây?

Honda đã hoàn thiện dải sản phẩm CR-V lắp ráp tại Việt Nam với 2 bản G và L, vậy liệu so với bản nhập khẩu trước đó, CR-V sẽ thay đổi ra sao, và có cơ hội vươn lên vị trị dẫn đầu phân khúc không?

Honda Việt Nam vừa hoàn thiện danh mục CR-V thế hệ 6 lắp ráp tại Việt Nam bằng việc nâng cấp các phiên bản sử dụng động cơ xăng. Trước đó, hãng cũng đã giới thiệu mẫu CR-V e:HEV nâng cấp. Vậy so với mẫu xe nhập khẩu trước đó, những chiếc CR-V lắp ráp sẽ có gì khác biệt?

Bổ sung công nghệ an toàn

Bỏ qua câu chuyện về thiết kế bởi theo hình ảnh cũng như thông tin từ Honda Việt Nam, ngoại hình của CR-V bản lắp ráp không có sự khác biệt với mẫu xe nhập khẩu.

Ở bản HEV, điểm khác biệt lớn nhất là các logo đỏ "RS" đã được lược bỏ. Còn ở 2 tùy chọn chạy xăng G và L, thiết kế cũng không có gì thay đổi.

Điểm đặc biệt của sự nâng cấp là hệ thống an toàn. Cụ thể, bản L được bổ sung hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước, trong khi vẫn duy trì các công nghệ quen thuộc như gói hỗ trợ lái Honda SENSING và hệ thống kết nối xe Honda CONNECT.



Honda CR-V bản xăng được nâng cấp nhiều trang bị an toàn. Ảnh: HVN.

Ở bản thấp nhất là G, Honda cũng trang bị thêm phanh tự động sau va chạm, hệ thống quan sát điểm mù Honda LaneWatch, cảm biến đỗ xe phía sau.

Bên trong khoang lái, Honda CR-V bản G được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB và Apple Carplay/Android Auto không dây.

Dù thay đổi nhiều về công nghệ an toàn, sức mạnh dưới nắp ca pô của CR-V không có sự khác biệt với bản nhập khẩu. Mẫu xe tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Giá bán thay đổi, cơ hội nào cho CR-V?

Giá bán mới của Honda CR-V bản G là 1,039 tỷ, bản L là 1,099 tỷ đồng . Như vậy so với bản nhập khẩu, giá của CR-V bản G nhỉnh hơn 10 triệu đồng. Điều này không quá khó hiểu bởi bản G được bổ sung loạt trang bị mới và hệ thống hỗ trợ an toàn.

Tuy nhiên với mức giá không điều chỉnh xuống mà còn tăng lên của 2 bản tiêu chuẩn, CR-V chạy xăng có thể đối mặt khó khăn khi cạnh tranh ở phân khúc SUV tầm giá một tỷ đồng.

Trong thời gian dài, CR-V luôn là mẫu xe được đánh giá ổn định về không gian, cảm giác lái hay thiết kế. Tuy nhiên, điểm trừ lớn của mẫu SUV này là giá bán. So với các đối thủ cùng phân khúc, Honda CR-V nhỉnh hơn hẳn.

Nhóm xe gầm cao tầm giá một tỷ đồng đang là địa bàn của Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory.

Phân khúc SUV cỡ C đang là địa bàn của Mazda CX-5. Ảnh: Đan Thanh.

Với mức giá khởi điểm khoảng 800-900 triệu, 3 cái tên này đã tạo ra cuộc đua tam mã khó phá vỡ trên thị trường. Thậm chí trong những tháng cao điểm, bản tiêu chuẩn của Territory hay CX-5 thi thoảng còn được giảm về mốc 700 triệu, thậm chí là 695 triệu đồng.

Vì vậy, việc tiếp tục phân phối một mẫu SUV lắp ráp với giá hơn một tỷ đồng có thể khiến CR-V khó trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc. Bù lại, với sức mạnh thương hiệu cùng các điểm cộng riêng, CR-V lắp ráp vẫn sẽ thu hút được nhóm khách hàng riêng biệt.

Tóm lại, việc đưa các phiên bản chạy xăng về lắp ráp tại Việt Nam với nhiều nâng cấp công nghệ cho thấy tham vọng duy trì vị thế của Honda CR-V trong năm 2026. Hoặc có khi đây chỉ là phiên bản "mồi", làm bàn đạp để Honda thu hút khách ở phiên bản hybrid.

Dù mức giá vẫn là rào cản lớn khi đặt cạnh các đối thủ nhưng sức mạnh thương hiệu cùng sự ổn định về vận hành vẫn là "vũ khí" giúp CR-V giữ chân nhóm khách hàng trung thành.