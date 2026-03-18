Trạm sạc Flash Charging của BYD sắp tới châu Âu - 9 phút gần đầy pin

Mạng lưới sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD được cho là sẽ ra mắt khách hàng châu Âu cùng siêu xe điện Denza Z9 GT vào đầu tháng tới.

Theo Car News China, BYD dự định sớm triển khai mạng lưới trạm sạc siêu nhanh Flash Charging 2.0 công suất 1.500 kW tại châu Âu trong vòng vài tuần tới.

Những trạm sạc Flash Charging của BYD ban đầu sẽ chỉ hỗ trợ xe điện trang bị gói pin Blade tương thích. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm mà BYD dự kiến ra mắt siêu xe điện Denza Z9 GT tại châu Âu vào ngày 8/4.

Trước đó, BYD công bố các xe sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai có thể nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng trong 9 phút. Đi cùng là hệ thống trạm sạc siêu nhanh Flash Charging, với kế hoạch mở rộng số lượng trạm sạc lên thành 20.000 tại Trung Quốc ngay trong năm nay.

Nếu được triển khai ở châu Âu, các trạm sạc Flash Charging này gần như chỉ phục vụ riêng cho xe điện Denza Z9 GT dự kiến ra mắt đầu tháng tới. Hầu hết xe điện đang có mặt ở châu Âu chỉ có thể tiếp nhận công suất sạc tối đa 400 kW.

Mạng lưới Ionity hiện có hơn 5.000 trạm sạc 350 kW ở châu Âu. Đơn vị này đang triển khai các trạm Alpitronic 600 kW với tiềm năng nâng cấp lên công suất 1.000 kW. Trong khi đó, các trạm Flash Charging của BYD có thể cung cấp công suất sạc đến 1.500 kW tại mỗi súng, sẽ là hệ thống trạm sạc công cộng sở hữu công suất sạc cao nhất ở châu Âu sau khi triển khai.

Giới quan sát nhận định động thái của BYD tại châu Âu là bước tiếp theo trong chiến lược cơ sở hạ tầng quốc tế mà hãng này đang theo đuổi.

Mạng lưới sạc siêu nhanh Flash Charging tận dụng kiến trúc pin Blade 2.0 để rút ngắn đáng kể thời gian sạc, cung cấp giải pháp cạnh tranh trực tiếp mạng lưới hoán đổi pin tương tự cách Nio đang làm.

Dù vậy, chuyên trang Car News China vẫn lưu ý chưa rõ khả năng các trạm sạc Flash Charging của BYD ở châu Âu có thể đạt được mức công suất tối đa như tại quê nhà, hay liệu bao nhiêu xe mà BYD giới thiệu trong tương lai có thể sử dụng các trụ sạc siêu nhanh này.

Nhìn chung, thời điểm triển khai, phạm vi phủ sóng và khả năng tương thích của mạng lưới Flash Charging với các hãng xe điện sẽ quyết định đến thành-bại của BYD ở thị trường sạc xe châu Âu.