Bức tranh năng lượng ôtô điện Trung Quốc - đổi pin hay sạc siêu nhanh?

Hệ thống trạm hoán đổi pin của Nio hay trụ sạc siêu nhanh Flash Charging mà BYD vừa triển khai ở Trung Quốc đều nhắm đến mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho xe điện.

Theo Car News China, song song với màn ra mắt pin Blade 2.0, BYD cũng công bố chi tiết chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng trạm sạc siêu nhanh mang tên “Flash Charging China”.

Tại sự kiện, ông Li Yunfei - Tổng giám đốc phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng của BYD - xác nhận mục tiêu triển khai 20.000 trạm sạc siêu nhanh công suất MW vào cuối năm nay.

Chia sẻ trên mạng xã hội, vị này mô tả hoán đổi pin và sạc siêu nhanh đều là những con đường khác nhau nhắm cùng đích đến, qua đó nhấn mạnh quan điểm cho rằng cả 2 mô hình đều phục vụ mục tiêu rộng lớn hơn - thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông.

Chuyên trang Car News China nhận định mục tiêu triển khai 20.000 trạm sạc nhanh cho thấy việc chuyển dịch sang sạc tốc độ cao dường như sẽ là giải pháp chính để nạp nhanh năng lượng cho xe và quản lý lưới điện tốt hơn.

Bức tranh hạ tầng năng lượng

Tại Trung Quốc, Nio là cái tên tiên phong triển khai mô hình hoán đổi pin cho xe điện. Gần đây, Nio hợp tác cùng CATL và Aulton để hợp nhất thành một liên minh hoán đổi pin xe điện. Hệ thống trạm sạc siêu nhanh Flash Charging do BYD triển khai nhắm đến mục tiêu vượt qua quy mô của mạng lưới này trong 10 tháng tới.

Theo thống kê của Car News China, BYD hiện đã triển khai thành công 4.239 trạm sạc siêu nhanh, dự kiến đạt 20.000 trạm vào cuối năm nay. Liên minh Nio, CATL và Aulton hiện vận hành 5.636 trạm đổi pin tại Trung Quốc, theo kế hoạch sẽ đạt 10.200 trạm trước khi bước sang năm 2027.

Đơn vị vận hành Công nghệ Số lượng trạm đến tháng 3/2026 (trạm) Mục tiêu đến cuối năm 2026 (trạm) BYD Flash Charging 4.239 20.000 Nio Hoán đổi pin 3.790 4.800 CATL (Choco-SEB) Hoán đổi pin 1.020 2.500 Aulton New Energy Hoán đổi pin 521 Hơn 2.000 CATL (Qiji) Hoán đổi pin xe tải 305 900

Hệ thống hoán đổi pin của liên minh nói trên cho phép ôtô điện có được bộ pin đầy trong khoảng 3 phút. Công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging công suất MW của BYD, kết hợp cùng pin Blade 2.0, đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa sạc pin và hoán đổi pin.

Cụ thể, phần cứng của BYD hiện cho phép nạp lại 10-70% dung lượng pin trong vòng 5 phút. Khả năng chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng được cải thiện, cho phép sạc 20-97% dung lượng trong 12 phút ở nhiệt độ âm 30 độ C.

Điều này có thể thuyết phục người dùng sinh sống ở các khu vực có khí hậu lạnh giá, nơi hiệu quả của việc hoán đổi pin thường bị suy giảm.

BYD cũng xác nhận pin Blade 2.0 vượt qua bài kiểm tra sạc nhanh và đâm xuyên, đảm bảo không xuất hiện hiện tượng thoát nhiệt (thermal runaway) dù trải qua 500 chu kỳ sạc công suất lớn.

Đổi pin hay sạc siêu nhanh?

Theo Car News China, mô hình hoán đổi pin hiện tại đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính đáng kể.

Khoản đầu tư của Nio vào cơ sở hạ tầng trạm đổi pin đã vượt quá 18 tỷ NDT (khoảng 2,49 tỷ USD ). Các nhà phân tích cho biết một trạm hoán đổi pin cần khoảng 60 lượt đổi mỗi ngày để hoàn vốn, nhưng mức trung bình hiện tại chỉ khoảng 35 lượt đổi/ngày.

Một trụ sạc siêu nhanh Flash Charging tại Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Chiến lược của BYD lại có thể loại trừ bước nâng cấp lưới điện - một trong những khó khăn lớn nhất của sạc siêu nhanh.

Các mô-đun với tên gọi “trạm lồng trạm” là giải pháp, trong đó BYD tận dụng mạng lưới sạc công cộng sẵn có để đặt các trụ sạc siêu nhanh Flash Charging. BYD sẽ sử dụng các trụ sạc nhanh thông thường với công suất khoảng 120 kW để nạp điện liên tục vào hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại trạm.

Hệ thống này còn có công nghệ đệm, sử dụng các bộ lưu trữ LFP bên trong để hoạt động như những “bộ khuếch đại công suất”, thu dòng điện ổn định 100 kW từ lưới điện trong khi xả ra ở mức 1.500 kW

BYD tuyên bố giải pháp này giúp giảm 60% chi phí đầu tư lắp đặt so với các trạm sạc điện áp cao truyền thống - vốn yêu cầu các trạm biến áp riêng biệt.

Logo Flash Charging xuất hiện trên xe BYD hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh. Ảnh: Weibo.

Bằng cách sử dụng chiến lược “trạm lồng trạm”, BYD đặt hệ thống của mình tại những địa điểm sạc sẵn có do các đối tác như TELD và Star Charge quản lý. Cách làm này giúp hãng loại trừ chi phí mặt bằng và nâng cấp lưới điện cao - vốn gắn liền với mạng lưới do Nio sở hữu trị giá 18 tỷ NDT (tương đương 2,49 tỷ USD ).

Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể về công suất đang tồn tại giữa hai hệ thống của BYD và Nio.

Các trạm hoán đổi Thế hệ 4 của Nio có thể chứa tới 23 gói pin (tương đương khả năng lưu trữ khoảng 1,8 MWh), còn mô hình của BYD sử dụng các bộ đệm nhỏ hơn, chỉ dao động khoảng 200-300 kWh.

Hệ thống đổi pin của Nio đã lập kỷ lục số lượt phục vụ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: Nio.

Những bộ đệm này nhắm đến tần suất luân chuyển cao thay vì lưu trữ quy mô lớn. Với công suất nạp 100 kW từ lưới điện, một thiết bị sạc nhanh của BYD có thể phục vụ khoảng 40 xe mỗi ngày, với giả định công suất sạc trung bình 60 kWh.

Để so sánh, mạng lưới của Nio đã ghi nhận mức cao kỷ lục gần 50 lượt đổi pin mỗi ngày cho mỗi trạm trong giai đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Hai hướng đi, chung đích đến

Nhìn chung, mạng lưới đổi pin của Nio vẫn là một “niềm tự hào” với riêng 1,05 triệu chủ sở hữu xe của hãng. Tuy nhiên, BYD đang phổ cập hóa việc sạc lại xe điện với tốc độ siêu nhanh.

Sau đợt ra mắt Yangwang U7 và Denza Z9GT vào quý I/2026, công nghệ pin Blade thế hệ thứ 2 dự kiến được trang bị cho dòng Song và Qin vào quý II/2026, trước khi “cập bến” trên các dòng xe cỡ nhỏ Dolphin và Seagull vào nửa cuối năm.

Đến thời điểm CATL mở rộng quy mô các trạm đổi pin “Choco-SEB” lên 2.500 điểm, mạng lưới trạm sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD cũng đặt mục tiêu giúp cư dân của 90% các khu vực đô thị tại Trung Quốc có thể tiếp cận một điểm sạc 1.500 kW trong vòng bán kính 5 km.

Trong bối cảnh thế giới đang lao đao vì khủng hoảng năng lượng, con đường điện hóa tại Trung Quốc cho thấy tính hiệu quả, khi nó xử lý được nhiều vấn đề mà nếu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đất nước tỷ dân sẽ chắc chắn gặp khó.