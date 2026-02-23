Kỷ lục đổi pin của hãng xe Trung Quốc

Trạm đổi pin của Nio tại Trung Quốc ghi nhận số lượt hoán đổi pin cao kỷ lục trong các ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Car News China, số lượt đổi pin tại hệ thống trạm hoán đổi pin của Nio ở Trung Quốc đã đạt 175.976 lượt vào ngày 21/2 vừa qua, tức mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Con số này tương đương với việc một chiếc xe đã hoàn thành quá trình hoán đổi pin tại trạm Nio trong trung bình chưa đến 0,5 giây.

Trước đó vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), số lượt thay pin hàng ngày tại trạm Nio đạt 158.290 lượt. Trong các ngày tiếp theo của Tết Bính Ngọ 2026, số lượt đổi pin ở trạm Nio liên tiếp lập kỷ lục mới, đạt 165.898 lượt vào ngày 19/2, tăng lên thành 170.305 lượt vào ngày 20/2 trước khi đạt mức 175.976 lượt trong ngày mùng 5.

Hồi đầu tháng 2, Nio thông báo đạt 100 triệu lượt đổi pin kể từ thời điểm trạm đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2018. Thời gian đầu, các trạm Nio chỉ có 4-5 pin trong khoang, công suất phục vụ 72-120 lượt/ngày và cần trung bình 4-5 phút cho mỗi lượt đổi. Quá trình hoán đổi pin cũng cần sự hỗ trợ thủ công để định vị xe.

Sau gần 8 năm triển khai, các trạm đổi pin của Nio đã bước sang thế hệ thứ tư. Thời gian đổi pin giảm xuống còn 2 phút 24 giây, khoang chứa pin giờ có thể chứa 23 pin, từng trạm có thể phục vụ 480 lượt đổi pin mỗi ngày.

Bản đồ mạng lưới trạm sạc và đổi pin của Nio tại Trung Quốc. Ảnh: Nio.

Hiện, Nio đã hoàn tất xây dựng hơn 8.600 trạm sạc và đổi pin trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm tổng cộng hơn 3.700 trạm đổi pin, với hơn 1.000 trạm đổi pin bố trí dọc đường cao tốc. Mạng lưới này bao phủ 550 thành phố tại Trung Quốc, kết nối với các tuyến đường cao tốc của 16 cụm đô thị lớn.

Trong năm 2026, Nio dự kiến bắt đầu xây dựng trên quy mô lớn với các trạm đổi pin thế hệ thứ năm. Hãng này cũng lên kế hoạch xây dựng thêm 1.000 trạm đổi pin mới, nâng tổng số tuyến đường có trang bị điểm sạc pin tại Trung Quốc lên con số 100.

Sau khi hoàn thành các tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng và Vân Nam-Tây Tạng vào năm ngoái, người dùng ôtô điện di chuyển trên Con đường Tơ lụa sẽ bắt đầu tận hưởng tuyến đổi pin mới trong năm nay.

Tuyến này bắt đầu từ Tây An, đi qua hang động Mogao, hồ Tianchi và hồ Sayram, điểm đến nằm tại Khorgos. Tổng chiều dài toàn tuyến là 3.133 km, bao gồm 33 trạm sạc và đổi pin.