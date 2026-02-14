Chơi Tết bằng ôtô điện - phải sạc đầy pin, nên nghỉ dọc đường

Để chuyến đi chơi Tết bằng ôtô điện diễn ra suôn sẻ, tài xế cần lưu ý sạc đầy pin, bổ sung điểm nghỉ dọc đường và có phương án dự phòng khi kẹt xe.

Khi ôtô điện trở nên phổ biến, người dùng cũng dần chọn phương án chơi Tết bằng ôtô điện. Từ tìm kiếm trạm xăng, tài xế sẽ tra cứu trạm sạc, và thay vì theo dõi mức xăng, giờ đây người điều khiển ôtô sẽ chuyển sang giám sát mức pin còn lại.

Việc lên kế hoạch chuyến đi cụ thể, kiểm tra trạm sạc khả dụng dọc đường sẽ giúp chuyến đi về quê chơi Tết, du xuân bằng ôtô điện trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Sạc đầy pin

Hiện, những mẫu ôtô điện đô thị như Wuling Mini EV hay VinFast VF 3 là những dòng xe có phạm vi hoạt động tối đa thấp nhất đang bán tại Việt Nam. Theo thông tin do hãng cung cấp, Wuling Mini EV có thể chạy tối đa 120 km hoặc 170 km tùy phiên bản, còn tầm hoạt động xa nhất của VF 3 là 215 km.

Đặc thù là những mẫu xe điện đô thị nên tầm hoạt động không quá cao, tuy nhiên Wuling Mini EV hay VinFast VF 3 vẫn có thể đáp ứng các chuyến đi ngắn du xuân, chơi Tết.

Những mẫu xe điện đô thị như Wuling Mini EV hay VinFast VF 3 vẫn có thể đáp ứng các chuyến đi ngắn, miễn là được sạc đầy pin trước khi khởi hành. Ảnh: TMT Motors, VinFast.

Chẳng hạn, một chuyến du xuân trong khu vực các phường thuộc TP.HCM cũ, hoặc một chuyến đi 2 chiều tổng quãng đường xấp xỉ 100 km sẽ phù hợp cho những mẫu xe điện đô thị này.

Người dùng chỉ cần lưu ý sạc đầy pin, đảm bảo khi khởi hành mức pin là 100% để tận dụng tối đa khả năng di chuyển của xe.

Với các mẫu xe điện khác có phạm vi hoạt động tốt hơn, người dùng cũng cần sạc đầy pin trước khi khởi hành. Ngay cả khi phạm vi hoạt động còn lại của xe cao hơn chiều dài hành trình dự kiến, người dùng cũng nên sạc đầy pin để phòng ngừa các trường hợp sự cố bất khả kháng.

Thường xuyên giám sát mức dung lượng pin

Khác với cách hiển thị mức xăng còn lại trong bình - vốn có thể đo đạc trực tiếp bằng các phương pháp vật lý, mức dung lượng pin còn lại mà người dùng có thể quan sát thông qua màn hình trên xe là kết quả tính toán từ các thuật toán.

Tùy vào cách lái xe của từng người, nhiệt độ môi trường bên ngoài, tình trạng hiện tại của gói pin... mà mức phần trăm pin còn lại sẽ có sự thay đổi. Độ sụt giảm dung lượng pin ôtô điện không tuyến tính, điều này buộc tài xế phải thường xuyên quan sát mức dung lượng pin để có tính toán hợp lý suốt hành trình.

Tài xế cần thường xuyên kiểm tra dung lượng pin còn lại. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Đặc biệt, tốc độ giảm dung lượng của pin ở dải 0-20% thường diễn ra nhanh hơn và kém ổn định hơn so với khi ở dải 20-80% pin.

Do đó, người dùng không thể chủ quan cho rằng đã chạy được quãng đường đó với 10% pin thì khi mức dung lượng về dưới 20%, xe điện vẫn có thể thực hiện tương tự.

Tốt nhất nếu quan sát thấy dung lượng pin của ôtô điện đã rơi xuống dưới ngưỡng 20%, tài xế nên tìm kiếm một trạm sạc công cộng để nạp năng lượng, trước khi tiếp tục hành trình.

Chuẩn bị chi tiết lộ trình, kiểm tra trạm sạc

Dù mạng lưới trạm sạc công cộng tại Việt Nam đang mở rộng với tốc độ khá nhanh, không phải tất cả tuyến đường hay khu vực đều có sẵn những trạm sạc khả dụng.

Trước khi bắt đầu chuyến đi với ôtô điện, tài xế cần chuẩn bị chi tiết lộ trình, cân nhắc quãng đường dự kiến đi, tính toán một điểm nghỉ dọc đường có trạm sạc và dự phòng một hoặc vài tuyến đường trong trường hợp gặp kẹt xe.

Việc chuẩn bị chi tiết lộ trình sẽ cho phép tài xế nắm được chính xác quãng đường sẽ đi, từ đó đối chiếu với phạm vi hoạt động tối đa của xe và chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển.

Bổ sung điểm nghỉ có trụ sạc công cộng giúp chuyến đi bằng ôtô điện suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi bổ sung một điểm nghỉ dọc đường, cả người và xe đều có cơ hội nghỉ ngơi. Riêng với ôtô điện, đây cũng là thời gian phù hợp để cắm sạc, bổ sung một lượng điện năng cho gói pin cao áp, giúp xe đảm bảo hoàn thành lộ trình đã tính toán từ đầu.

Những ngày nghỉ Lễ hay trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng quá tải, tắc nghẽn thường diễn ra tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, trên cao tốc và các tuyến đường lân cận. Do đó, không loại trừ khả năng ôtô điện sẽ bị "chôn chân" trong các vụ kẹt xe kéo dài.

Dù xe điện ít có khả năng cạn pin khi dừng xe quá lâu lúc bị kẹt xe, trong vài trường hợp tài xế sẽ muốn thay đổi lộ trình, khiến quãng đường đi dự kiến có thể bị kéo dài. Khi này, việc có sẵn phương án dự phòng - bao gồm tuyến đường mới có trạm sạc công cộng - sẽ giúp tài xế yên tâm hơn khi chơi Tết bằng ôtô điện.