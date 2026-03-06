Loạt SUV dưới 1 tỷ ít 'hao xăng' nhất Việt Nam

Ở tầm giá dưới một tỷ đồng, đâu là mẫu SUV ít "hao xăng" nhất thời điểm hiện tại?

Bỏ qua những mẫu xe thuần điện hiện hành, thị trường Việt không thiếu các lựa chọn ôtô gầm cao nào đang có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, đỡ "hao xăng" ở thời điểm giá xăng, dầu đang nhiều biến động như hiện tại.

BYD Sealion 6

Các mẫu xe PHEV hiện được xem là "vô đối" ở khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu. Với BYD Sealion 6, mẫu SUV này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,1 lít/100 km theo thông số từ nhà sản xuất.

Đương nhiên để đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu "lý tưởng" này, chủ xe cần nạp đầy pin và đổ đầy bình xăng để hệ truyền động PHEV được hoạt động ổn định. Theo BYD công bố, khi được đổ đầy xăng và sạc đủ pin, xe có thể di chuyển hơn 1.200 km mà không cần nạp nhiên liệu.

Sealion 6 là cái tên đáng cân nhắc với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,1 lít/100 km. Ảnh: Phong Vân.

Khối động cơ của Sealion 6 là sự kết hợp giữa motor điện trục trước và động cơ xăng 1.5L cho tổng công suất 214 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm.

BYD Sealion 6 được bán với 2 phiên bản, giá lần lượt là 839 triệu cho bản Dynamic, 936 triệu đồng cho bản Premium.

Jaecoo J7 PHEV

Phiên bản PHEV của Jaecoo J7 cũng là một trong những mẫu xe được quảng cáo có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất tại Việt Nam. Xe sử dụng hộp số DHT chuyên biệt, sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 0,84 lít/100 km.

Jaecoo J7 PHEV được trang bị máy xăng tăng áp dung tích 1.5L kết hợp motor điện. Ở các thị trường nước ngoài, cấu hình này cung cấp cho mẫu SUV cỡ C tổng công suất đầu ra tối đa 347 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 525 Nm.

Nhờ gói pin LFP dung lượng 18,3 kWh, Jaecoo J7 PHEV có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 90 km theo chuẩn WLTP. Bộ pin của xe nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 20 phút khi kết nối trụ sạc 40 kW, khoảng 3 giờ với bộ sạc 6,6 kW.

Jaecoo J7 PHEV có giá khoảng 879 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Mẫu SUV cỡ C có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 106 km và có thể hoàn thành quãng đường 1.200 km khi xăng đủ, pin đầy. Xe có giá khoảng 999 triệu đồng ở thời điểm mới ra mắt, sau đó được giảm còn 879 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV

Mẫu SUV cỡ B của Toyota ghi điểm về giá bán, nay tiếp tục được củng cố vị thế nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ở phiên bản HEV.

Theo thông số của nhà sản xuất, Yaris Cross HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,67-4,3 lít/100 km, thấp nhất phân khúc xe gầm cao hạng B tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: TMV.

Xe sở hữu động cơ kết hợp giữa máy xăng 1.8L và motor điện, cho mức công suất tổng hợp khoảng 122 mã lực. Toyota Yaris Cross HEV được bán với giá 765 triệu đồng, cũng là mẫu SUV hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2025.

Mẫu SUV hybrid từ Nhật Bản đang được bán với giá 871 triệu đồng. Phiên bản cao nhất được giới thiệu vào tháng 4/2025, với kích thước thuộc phân khúc cỡ B nhưng giá bán tiệm cận các mẫu SUV hạng C trên thị trường.

Dẫu vậy, nếu bỏ qua câu chuyện giá bán, HR-V e:HEV RS vẫn là cái tên đáng cân nhắc về độ tiết kiệm nhiên liệu.

Honda HR-V e:HEV RS có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,44 lít/100 km. Ảnh: Đan Thanh.

Bên dưới nắp ca-pô, Honda HR-V e:HEV RS sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.5L (mạnh 105 mã lực, cung cấp 127 Nm mô-men xoắn) với motor điện (129 mã lực, 253 Nm mô-men xoắn). Thiết lập này giúp Honda HR-V e:HEV RS đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 4,44 lít/100 km.

Toyota Corolla Cross HEV

Với người ưu tiên độ rộng rãi, Toyota Corolla Cross HEV là lựa chọn đáng cân nhắc. So với đàn em Yaris Cross, Corolla Cross bản hybrid đắt hơn với kích thước cỡ trung, vẫn được hưởng các trang bị hiện đại và hệ truyền động HEV tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ được kết hợp giữa máy xăng 1.8L và motor điện, cho công suất 122 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT. Điểm cộng của Corolla Cross HEV là mức tiêu thụ nhiên liệu, dao động chỉ 3-4,2 lít/100 km trong đô thị.

Corolla Cross HEV có có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,2 lít/100 km. Ảnh: TMV.

Xe đang được bán với giá 865 triệu đồng và thường xuyên được hưởng ưu đãi tại Việt Nam.

Có thể thấy nếu Jaecoo J7 hay BYD Sealion 6 gây ấn tượng mạnh bằng những con số tiêu thụ nhiên liệu kỷ lục nhờ công nghệ sạc ngoài, thì bộ đôi nhà Toyota hay Honda vẫn giữ vững vị thế bằng sự bền bỉ và tính tiện lợi của hệ truyền động tự sạc.

Tùy vào điều kiện hạ tầng trạm sạc và thói quen di chuyển, mỗi mẫu xe trên đều là những ứng viên sáng giá để trở thành "người bạn đồng hành" kinh tế cho khách hàng Việt trong thời điểm "tiết kiệm xăng" trở thành yếu tố ưu tiên khi lựa chọn mua ôtô.